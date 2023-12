Calciomercato, Bonucci in Serie A: niente Roma, ipotesi clamorosa

Dopo la Roma, un altro club italiano a lavoro per riportare in Serie A Leonardo Bonucci. Ecco le ultimissime sul futuro del difensore.

Arrivano nuovi indizi che riguardano l’ex capitano della Juventus. Il suo ritorno in Italia era cosa fatto, la Roma aveva chiuso la trattativa; poi lo stop della famiglia Friedkin, che ha bloccato tutto. Adesso gli agenti del calciatore sono alla ricerca di una nuova destinazione. Ecco dove potrebbe andare Bonucci.

Sfumata la pista Roma, adesso si cerca una nuova squadra a Leonardo Bonucci che ha l’ambizione di tornare a giocare in Serie A. Il calciatore è ai ferri corti con l’Union Berlino e, dopo appena quattro mesi, è pronto a dire addio alla Germania per tornare in Italia. La contestazione dei tifosi giallorossi ha portato al no della proprietà che, nei giorni scorsi, ha chiuso le porte all’eventuale trasferimento del calciatore. Nonostante il benestare di Mourinho e Tiago Pinto, alla fine ha prevalso la linea presidenziale con Bonucci che è rimasto alla finestra. Adesso, i suoi procuratori sono a lavoro per trovargli una nuova squadra in Serie A: ecco le ultimissime riguardo i club che possono prendere il difensore.

Calciomercato: aggiornamenti su Bonucci, dove può andare

Analizzando il mercato di Serie A, sono diverse le società che possono pensare di prendere Bonucci. Al di là dell’età avanzata, l’ex Juventus è uno di quei profili che in Italia può ancora fare la differenza. Leader carismatico, è una figura che può contribuire alla crescita di qualsiasi spogliatoio.

Dopo averlo scartato in estate, non è da escludere un nuovo tentativo degli agenti per portare alla Lazio Bonucci. Sarri conosce bene il difensore, visto che l’ha allenato alla Juventus. Con diversi giocatori infortunati, l’arrivo del centrale può essere utile anche in vista dell’ottavo di Champions League contro il Bayern Monaco. I biancocelesti non hanno ancora deciso. Servirà tempo e, probabilmente, anche una cessione in quel ruolo con Mario Gila il primo indiziato a partire.

Tra i club italiani, alla ricerca di un difensore, ci sono Napoli e Atalanta che potrebbero prendere in considerazione l’ingaggio di Bonucci. Ad oggi, come confermato anche da cm.com, si tratta di una semplice suggestione. Servirà ancora qualche settimana prima di capire il futuro del calciatore dell’Union Berlino.

Bonucci vuole l’Italia, il suo obiettivo è riconquistare la Nazionale

Pur di ritornare, Bonucci è disposto a ridursi l’ingaggio. All’Union Berlino guadagna 2 milioni, adesso per realizzare il suo obiettivo è pronto ad abbassare ancor di più lo stipendio. Bonucci vuole la convocazione ai prossimi Europei. Spalletti nei prossimi sei mesi dovrà decidere, ecco perché Bonucci vuole tornare in Italia per giocarsi le sue chance.