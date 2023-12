Bomba Real: arriverà in estate mister x, gioca nell’Inter

A quanto pare il Real Madrid sembrerebbe essere deciso ad irrompere in casa Inter nel prossimo calciomercato e soffiare a Simone Inzaghi uno dei suoi top player. Ovviamente l’allenatore nerazzurro spera che uno scenario del genere possa non verificarsi mai, ma considerata la situazione economica e societaria nella quale riversa il Biscione l’ex Lazio sembrerebbe essersi rassegnato alla possibilità di perdere uno dei pilastri della sua formazione.

Ovviamente ci sarà prima da trattare per convincere l’Inter a lasciar partire il giocatore, ma la potenza del Real Madridfarebbe dormire sonni tranquilli a Florentino Perez, sicuro di poter raggiungere questo suo obiettivo regalando così a Carlo Ancelotti un innesto di qualità per festeggiando anche così il suo recente rinnovo.

Colpo Galactico del Real Madrid dall’Inter: Perez ha deciso

L’asse Madrid-Milano potrebbe infuocarsi nel prossimo calciomercato, visto che il Real Madrid avrebbe in mente di mettere a segno un colpo Galactico dall’Inter, regalando così a Carlo Ancelotti un giocatore di qualità e di spessore in grado di risolvere alcuni dei problemi che le Merengues hanno riscontrato, soprattutto a livello di formazione, in questa prima parte di stagione.

Ovviamente fra il dire e il fare c’è una grossa differenza, anche perché l’Inter difficilmente lascerà andare un giocatore di questo calibro, ma Florentino Perez avrebbe a suo favore un asso nella manica da sfruttare per riuscire a raggiungere questo suo obiettivo, iniziando a far tremare già da adesso i tifosi nerazzurri, che ovviamente sperano che le cose possano cambiare da qui a qualche mese per evitare un addio del genere.

Stando dunque a quanto riportato da Michael Rincon sul proprio profilo X, per il prossimo calciomercato estivo il Real Madrid starebbe pensando di fare all-in su Lautaro Martinez, così da risolvere una volte e per tutte la questione prima punta.

Lautaro al Real Madrid, si può: ecco perché

A quanto pare il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere al Real Madrid, considerato il fatto che il club di Florentino Perez avrebbe seriamente messo nel mirino il Toro per il prossimo calciomercato estivo. A riportare questa notizia destabilizzante per tutto il mondo nerazzurro è stato Michael Rincon, che oltre a sganciare questa bomba ha anche detto che il Real Madrid potrebbe sfruttare la complicata situazione societaria ed economica che sta vivendo l’Inter per strappare a Simone Inzaghi Lautaro Martinez.

Se così fosse il Biscione non avrebbe altra soluzione che rassegnarsi difronte all’avanzata delle Merengues, ma occhio sempre alla volontà del giocatore, che potrebbe risultare essere decisiva.

Quale futuro per Lautaro? Fra Real e Inter, le ultime

Quale futuro aspetta dunque Lautaro Martinez? In occasioni il Toro ha ribadito la sua volontà di voler rimanere in nerazzurro praticamente fino alla fine della sua carriera, e non è un caso che attualmente in corso ci sarebbero le trattative per il suo rinnovo, ma semmai l’argentino dovesse lasciare l’Inter lo farebbe davvero solo per il Real Madrid, che in estate sembrerebbe essere deciso ad affondare il colpo decisivo. Ad oggi è tutta una grossa incognita, e solo l’evolversi delle faccende societarie del Biscione potranno permetterci di capire di più su cosa ne sarà del futuro di Lautaro Martinez.