Serie A, è ufficiale: ha firmato il nuovo difensore, via libera per l’addio

Prima ancora dell’inizio del calciomercato, l’operazione che è ora cosa ufficiale per quanto riguarda l’intreccio di mercato in Serie A.

Quest’oggi la società ha comunicato la firma ufficiale, con tanto di annuncio di presentazione del suo nuovo difensore, per quelle che sono le alte ambizioni della società, intrecciato al futuro di uno dei club italiani ai vertici della classifica in Serie A.

L’annuncio è arrivato nel corso di questa ultima ora, con la notizia che riguarda di riflesso anche il via libera per la cessione, con conseguenze che saranno annunciate a stretto giro. A cavallo tra il 31 e il primo gennaio, ci sarà la notizia ufficiale anche sull’addio, dopo quanto si è visto oggi.

Calciomercato: l’annuncio sul nuovo difensore è ufficiale, conseguente cessione in Serie A

Annuncio ufficiale, con conseguente cessione in Serie A, per quanto riguarda una delle big del nostro calcio.

Perché la notizia arriva precisamente dalla Spagna in merito a quello che è l’arrivo di Eric Bailly, come nuovo acquisto a parametro zero. L’ex Manchester United è stato per un lungo periodo considerato tra i possibili arrivi in Italia, con Napoli, Milan e non solo, che hanno avuto modo di trattarlo come nuovo innesto per la difesa.

Alla fine, il difensore ivoriano giocherà in Spagna, facendo però un “favore” ad un club in particolare. L’arrivo di Bailly al Villarreal, ufficializzato quest’oggi, accende il “via libera” per il trasferimento del nuovo difensore centrale al Milan.

Mercato Milan: è ufficiale il colpo del Villarreal, Bailly libera il nuovo difensore rossonero

L’arrivo di Eric Bailly al Villarreal, libera così la cessione verso il Milan del nuovo difensore dei rossonero. Quest’oggi la società spagnola ha comunicato ufficialmente l’arrivo del difensore ivoriano che, dopo un passato al Marsiglia e al Manchester United, si trovava ora senza squadra e il club spagnolo gli dà ora un’occasione importante. Stessa occasione che libera così la cessione del club iberico ai rossonero perché, lo stesso Villarreal, concederà ora al Milan di riprendersi dal prestito Gabbia, che diventerà così il nuovo difensore a gennaio, come rinforzo dell’organico di Pioli.

Ultime Milan: ritorno Gabbia, quando sarà ufficiale

Il ritorno di Gabbia al Milan si conferma con l’arrivo di Bailly al Villarreal, che dà così il via libera ai rossoneri per riprenderselo dal prestito. Sarà ufficiale a stretto giro, con i prossimi giorni che vedranno il ritorno in Italia del difensore che probabilmente sarà da inserire nell’immediato, in questo momento di difficoltà nell’organico di Pioli.