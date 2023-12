Calciomercato: è fatta per Molina, annuncio imminente

Nahuel Molina ha trovato l’accordo con un club ed ora la firma è davvero vicina. Non ci resta che aspettare le prossime ore per vedere se si arriverà alla fumata bianca.

Molina è pronto a mettere nero su bianco un accordo. Il terzino, infatti, ha voglia di iniziare il 2024 con un accordo e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso per arrivare alla fumata bianca.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, Molina ha trovato l’accordo con un club e a questo punto la firma potrebbe arrivare durante il calciomercato invernale. Sono in corso le ultime valutazioni, ma la scelta è ormai fatta.

Mercato: accordo per Molina, ecco con chi firma

Nahuel Molina ha voglia di ripartire dopo un periodo non facile. Il terzino ha trovato l’accordo con una squadra e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Di certo ancora tutto può succedere e quindi non possiamo escludere nulla considerando che stiamo parlando di un qualcosa che dovrà prendere piede nel giro di qualche settimana. Ma le idee sono molto chiare e per questo motivo non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro su questa vicenda.

Stando alle ultime indiscrezioni, Molina ha ormai trovato l’accordo con il rinnovo dell’Atletico Madrid fino al 2028. Una notizia molto importante in chiave calciomercato considerando che la Juventus sperava di potarlo alla corte di Allegri. Ma la strada ora è in salita considerando che gli spagnoli non hanno intenzione di lasciarlo andare.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso Atletico Madrid. Il rinnovo non significa automaticamente una permanenza e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro di un calciatore che da tempo è al centro di trattative.

Ultime Molina: vicino l’accordo con l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid è pronto a firmare il rinnovo con Molina fino al 2028. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione almeno fino a quando non si hanno certezze. Di certo l’accordo è ad un passo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.