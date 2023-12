Calciomercato: ecco il colpo Pafundi, sarà allenato da un campione del Mondo

Colpo di scena per quello che risulta essere il giovane italiano più forte in circolazione e che, salutando l’Udinese, ritroverà una titolarità che non ha ottenuto con i friulani.

Sembra stanco di attendere Simone Pafundi, il centrocampista italiano ha voglia di competere e farlo a livelli importanti, con un allenatore campione del Mondo pronto a lanciarlo.

Nonostante quanto di buono fatto a livello giovanili, considerato da molti addetti ai lavori la figura per il futuro del calcio in Italia – anche l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, lo aveva inserito tra i calciatori nel giro della sua gestione -, non è a quanto pare all’Udinese che continuerà la sua esperienza. Al contrario di quanto si vede all’estero dove, calciatori giovani ma di livello riescono a inserirsi tra i titolari della prima squadra, così non è per Pafundi che dovrà dunque lasciare l’Udinese per trovare il suo spazio.

Calciomercato: colpo Pafundi, addio e destinazione a sorpresa

Non giocherà in Serie A, ma sarà allenato da un allenatore campione del Mondo, secondo quella è la notizia che riguarda il futuro di Simone Pafundi.

Il centrocampista italiano non trova spazio all’Udinese con Gabriele Cioffi che, dopo quanto si era già visto sotto la gestione Sottil, non gli concede lo spazio che il giovane centrocampista italiano cerca.

Pertanto, secondo quella che è la notizia del pomeriggio, ci sarebbero stati dei contatti tra Alessandro Nesta e Simone Pafundi, per convincere il centrocampista ad arrivare al suo club nella finestra di calciomercato a gennaio e dunque nell’immediato.

Mercato Udinese: arriva Pafundi grazie a Nesta, addio a gennaio

Secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il colpo a gennaio è il giovane calciatore dell’Udinese, che sarà titolare in Serie B. Perché a volerlo è Alessandro Nesta, tecnico campione del Mondo nel 2006 – nonostante l’infortunio che fu, ha un palmarès da campione del Mondo con l’Italia – pronto a mettere le mani sul suo cartellino.

Contatti tra Nesta e Pafundi per portarlo alla Reggiana e affidargli la titolarità a centrocampo che lo stesso giovane centrocampista cerca tra i professionisti, considerando che all’Udinese non c’è spazio per lui.

Ultime di mercato: Reggiana subito, futuro in una big di Serie A

L’Udinese ha voglia di valorizzare il cartellino di Simone Pafundi e, per farlo, deve concedergli uno spazio che troverà a quanto pare alla Reggiana, in Serie B. Il calciatore è nel mirino del Napoli che, in futuro, potrebbe mettere le mani su di lui che è legatissimo all’ambiente Napoli per la sua fede calcistica e posto nel quale è nato.