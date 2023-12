Dybala dal rivale più odiato: pagano la clausola

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma molto presto, per raggiungere una delle rivali più odiate: il pagamento della clausola lascia pochi dubbi

Paulo Dybala al bivio. Il calciatore argentino potrebbe essere agli ultimi mesi in giallorosso. In questi due anni ha fornito un grande contributo ma ad intermittenza. José Mourinho conosce bene la sua importanza ma deve fare i conti con i diversi problemi fisici accusati.

La Roma di Mourinho ha un rendimento con Paulo Dybala in campo e uno senza di lui. Ecco quindi che la vittoria contro il Napoli ha assunto un valore ancor più grande, visto che è arrivata senza l’apporto del talento argentino. I continui problemi muscolari ne hanno condizionato il rendimento in giallorosso in quest’ultimo anno e mezzo, ma nonostante tutto i numeri sono più che positivi.

Lo scorso campionato ha messo insieme 25 presenze e 12 gol, che salgono a 18 nel computo complessivo (in 38 presenze. Quest’anno per ora sono 4 le reti in campionato (nessuna in coppa), ma con qualche stop di troppo. Mourinho lo reputa indispensabile per la squadra e fosse per lui non lascerebbe mai Trigoria.

Roma, Dybala può lasciare la Capitale in estate: il Siviglia fa sul serio

Dal canto suo, però, Tiago Pinto deve difendere gli interessi della società, soprattutto dal punto di vista economico e avere uno stipendio da 6 milioni destinato ad un calciatore che gioca la metà dei minuti non è proprio il massimo. Ecco quindi che un addio anticipato della Joya potrebbe non essere una pura utopia.

Su Dybala è piombato a sorpresa il Siviglia di Quique Sánchez, che è subentrato da poco sulla panchina andalusa. L’ex club di Monchi vuole risalire la china dopo un inizio di stagione disastroso, con tanto di eliminazione all’ultimo posto dal girone di Champions League. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo elgoldigital.com, i biancorossi starebbero pensando all’asso argentino in vista della finestra di giugno.

Nonostante il contratto di Dybala scada nel 2025 c’è da considerare la clausola rescissoria valida per l’estero di 12 milioni di euro. Una cifra davvero abbordabile per un talento di questo livello e che potrebbe portare ad una clamorosa separazione dalla Capitale.

Ad impedire questo può essere solo l’ex attaccante della Juventus, a cui spetta l’ultima parola sull’utilizzo della clausola. I tifosi della Roma e Mourinho già tremano, soprattutto pensando ai rivali del Siviglia, divenuti acerrimi dopo l’esito della finale di Europa League a Budapest (con lo zampino dell’arbitro Taylor).

