Il rinforzo per Pioli arriva dalla Serie A, blitz vincente del Milan

Il Milan pesca in Serie A per rimpolpare la rosa. Il prezzo è stato fissato: imminente il blitz dei rossoneri, si può chiudere subito.

L’infortunio rimediato da Fikayo Tomori (lesione al bicipite femorale) ha cambiato i piani del Milan riguardanti il mercato invernale. Ora la priorità consisterà nel prendere almeno due centrali difensivi di comprovata esperienza.

Il primo colpo, ovvero il rientro alla base di Matteo Gabbia che in questi mesi si è ben disimpegnato al Villarreal, sta per concretizzarsi. Il secondo rinforzo arriverà a breve, non appena si concluderà il casting avviato dal club nelle scorse settimane.

I rossoneri inizialmente si erano mossi per Lloyd Kelly, legato al Bournemouth fino al 30 giugno 2025 e non del tutto convinto di proseguire la propria esperienza in Premier League. L’inserimento di alcune squadre inglesi ed i continui tentativi, effettuati dalla dirigenza delle ‘Cherries’, di convincerlo a firmare il rinnovo hanno però spinto il management guidato da Gerry Cardinale a sondare piste alternative.

Una di queste conduceva a Jakub Kiwior, scivolato indietro nelle gerarchie del tecniche dell’Arsenal Mikel Arteta: 7 apparizioni in campionato di cui appena 3 da titolare, per un totale di 246 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

MIlan, il rinforzo arriva dalla Serie A: imminente il blitz

Le speranze del Milan di ottenerlo ad un prezzo contenuto, però, si sono schiantate contro le pretese economiche dei Gunners, disposti a far partire Kiwior soltanto a titolo definitivo per 25 milioni. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva dalla dirigenza che ha così continuato a riflettere in attesa di individuare il centrale ideale da regalare a Stefano Pioli.

Ora il mirino è stato puntato su un calciatore attualmente militante in Serie A, pronto a lasciare la sua attuale società per mettersi alla prova in contesti più competitivi. Parliamo di Martin Erlic, centrale del Sassuolo guidato da Alessio Dionisi. Il 25enne croato, in questa prima parte della stagione, ha giocato sempre collezionando 17 presenze.

Prestante dal punto di vista fisico (è alto 1.95), Erlic conosce alla perfezione il calcio italiano e non avrebbe problemi nell’accomodarsi in panchina una volta terminata l’emergenza. Inoltre, è abile nel gioco di testa: qualità che gli ha consentito di trovare la via della rete in occasione della gara disputata contro il Cagliari.

Un’operazione low-cost, dal rendimento garantito. I neroverdi, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, lo valutano almeno 5 milioni e non hanno chiuso all’idea di cederlo ad inizio anno. L’affare risulta possibile. Dipenderà tutto da cosa deciderà il Milan. Il nome di Erlic, nel frattempo, è stato cerchiato in rosso.