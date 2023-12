Jannik Sinner si è convinto: sarà la prima volta

Decisione definitiva per Jannik Sinner, stavolta la notizia fa felici tutti i suoi tifosi: sarà una grande prima volta per l’azzurro

Il brindisi al 2023 appena terminato sarà il probabilmente il più dolce e gustoso della vita, ancora giovanissima, di Jannik Sinner. Perché di soddisfazioni nell’anno ormai andato in archivio il tennista di San Candido se n’è tolte davvero a iosa. Ma per uno sportivo come lui il momento dei festeggiamenti dura un battito di ciglia. Da settimane ormai il numero azzurro è proiettato sugli obiettivo del 2024, e tra questi non mancherà anche un appuntamento che non ha mai vissuto in passato.

In attesa di rivederlo in campo in una competizione ufficiale direttamente agli Australian Open, primo Slam dell’anno, Sinner si è già proiettato in avanti e ha di fatto ufficializzato la sua partecipazione a uno degli eventi più prestigiosi e importanti di questo 2024.

Se in molti gli stanno infatti chiedendo di vincere un torneo dello Slam o di raggiungere il primo posto nel ranking Atp, per entrare definitivamente nella storia del nostro sport, a quanto pare Sinner mira a conquistare ogni tipo di traguardo, senza negarsi nulla stavolta: anche la partecipazione ai prossimi Giochi olimpici.

Sinner rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi: l’annuncio del tennista

Evidentemente doveva aspettare il momento giusto, Jannik, per indossare la maglia azzurra in una manifestazione gloriosa come le Olimpiadi. Nessuno infatti ha dimenticato il suo grande rifiuto del 2021, quando decise di rinunciare, in un momento particolarmente delicato della stagione, alla possibilità di vivere da protagonista le Olimpiadi di Tokyo, le prime post Covid.

Le cose da allora sono cambiate. Sinner non solo è diventato il più importante giocatore italiano, ma è cresciuto anche mentalmente, sul campo e sulla consapevolezza, e adesso è anche in grado di gestire in maniera ben più razionale l’agenda dei propri impegni.

Nel 2024 dunque non si priverà di nessuna manifestazione importante, nemmeno dei Giochi olimpici, in programma a Parigi. Lo ha confermato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Tg1: “Giocherò per rappresentare l’Italia, sarà un grande onore“. Che sia sulla terra rossa del Roland Garros o sul cemento indoor di Bercy (ipotesi al momento molto più remota), Sinner dunque ci sarà, salvo clamorosi e imprevedibili colpi di scena o problemi di natura fisica

E chissà che questa nuova convinzione non sia anche il frutto delle emozioni straordinarie che ha vissuto, con la maglia azzurra addosso, a Malaga durante le Finals dell’indimenticabile Coppa Davis 2023, un traguardo incredibile che Jannik porterà per sempre nel proprio cuore, come uno dei momenti più belli della sua esistenza. Un ricordo dolcissimo condiviso con tutti gli italiani, e non solo con gli appassionati di tennis.