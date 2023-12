Milan più rapido del Bayern: si prende il difensore del PSG

Dopo una prima parte di stagione molto deludente, il Milan sta cercando di correre ai ripari in sede di calciomercato.

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara, di fatto, il Milan non sta vivendo la stagione che tutti avevamo pronosticato l’estate scorsa. Il club rossonero, di fatto, era stato tra i grandi protagonisti del mercato, visti i tanti acquisti effettuati: da Christian Pulisic, passando per Ruben Loftus-Cheek, a Samuel Chukwueze e Rejinders.

Tuttavia, almeno fino a questo momento, i risultati raggiunti da Stefano Pioli non sono di certo da elogiare, anzi. Il Milan, di fatto, è sì terzo in campionato, ma con un distacco già incolmabile dall’Inter capolista di Simone Inzaghi. Inoltre, il team rossonero ha steccato la qualificazione agli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Il Milan, infatti, è arrivato terzo nel proprio raggruppamento, retrocedendo così in Europa League, dove al play-off sfiderà i francesi del Rennes. Tutti questi risultati così deludenti, inserendo anche la grana dei troppi infortuni muscolari di questa stagione, hanno portato a Gerry Cardinale a compiere delle riflessioni sullo stesso Stefano Pioli che, al momento, sembra essere confermato. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo futuro, il tecnico può sorridere per un colpo fatto in sede di mercato.

Mercato, il Milan vuole Nordi Mukiele del PSG: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan vuole chiudere per Nordi Mukiele del PSG di Luis Enrique. Il terzino destro, di fatto, è stato individuato dai dirigenti rossoneri per cercare di rinforzare il reparto difensivo decimato dai tantissimi infortuni di questa stagione. Il team milanese, di fatto, sta accelerando per il terzino destro, anche perché su di lui bisogna registrare il forte interesse del Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

La palla, ovviamente, passa adesso proprio al PSG, che ha preso Nordi Mukiele nell’estate del 2022 dal Lipsia per circa 12 milioni di euro. Per acquistare il terzino destro, di fatto, il Milan ed il Bayern Monaco dovranno investire almeno 15 milioni di euro per accontentare le pretese del club transalpino. Il team rossonero, consapevole di non avere la forza economica dei bavaresi, vuole chiudere il prima possibile per il terzino destro.

Il Milan, di fatto, vuole sfruttare anche la voglia di giocare di Nordi Mukiele. Quest’ultimo, infatti, ha collezionato in due anni con la maglia del PSG appena 34 presenze ( di cui solo 9 in questa prima parte della stagione). Nei prossimi giorni, quindi, sapremo sicuramente qualcosa di più sul possibile nuovo terzino destro a disposizione di Stefano Pioli.