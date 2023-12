Prestito e 23 milioni a giugno: addio Juventus. Inizia a prendere forma una trattativa che potrebbe non far piacere ai bianconeri. O forse si.

Allegri pensa alla Roma e, parallelamente, a quella calza della Befana in cui spera di trovare qualcosa per il suo centrocampo. Campionato e mercato iniziano ad intrecciarsi sempre più. Il primo volge al termine del girone d’andata, l’altro è pronto per il primo vagito all’inizio del nuovo anno.

Il secondo posto da blindare, e al più presto, per tentare di dare fastidio il più possibile alla corazzata Inter che domina il campionato. Queste ‘le buone intenzioni’ del tecnico livornese in vista del nuovo anno ed un tassello in più a centrocampo renderebbe, senza dubbio, più facile realizzarle.

La Juventus è alla ricerca del profilo giusto che però deve rispondere non soltanto a precise caratteristiche tecnico-tattiche ma anche, e soprattutto, conformarsi alle rigide regole di bilancio che ormai la sovrintendono di fatto.

Prestito secco o, al massimo, con diritto di riscatto, ma sempre da valutare attentamente. E poi attendere che il mercato proponga qualcosa di interessante. Ad esempio un esubero di qualità che possa essere trattato a condizioni particolarmente favorevoli.

Attendere quindi che sia il mercato a proporre qualcosa di interessante. E trovare qualcosa di positivo anche quando una trattativa sembra chiudere, definitivamente, una porta. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è alquanto inquieto dal momento che il suo capitano, Koke, non ha ancora rinnovato il contratto, mentre De Paul potrebbe partire già a gennaio.

Una situazione che avrebbe spinto il Cholo a chiedere alla società biancorossa di intervenire sul mercato e puntare un preciso obiettivo: Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne centrocampista danese del Tottenham, seguito anche dalla Juventus e dal Napoli. Il club spagnolo punterebbe ad un prestito già a gennaio.

Il club londinese, dal canto suo, è favorevole ad un’operazione in prestito fino al 30 giugno purché includa un’opzione di acquisto. Il Tottenham valuta il suo centrocampista 23 milioni di euro. Simeone è convinto che vi siano le condizioni per chiudere la trattativa.

L’eventuale arrivo di Hojbjerg a Madrid potrebbe liberare Rodrigo de Paul. A quel punto la Juventus potrebbe farsi avanti per acquisire le prestazioni del centrocampista campione del mondo a condizioni agevolate ed offrire, finalmente, ad Allegri il rinforzo richiesto per il suo centrocampo. Ci sarà solo da superare una concorrenza molto agguerrita anche in questo caso. Ma quello, nel caso, sarebbe un compito per Cristiano Giuntoli.