Verstappen sotto choc: non se l’aspettava

Max Versappen è sotto shock, proprio non se lo aspettava: ecco cosa è successo al tre volte campione del mondo di Formula 1

L’olandese Max Verstappen, tre volte iridato di fila, a suon di record frantumati sta riscrivendo la storia della Formula 1. Ricchissimo, giovane (ha appena 26 anni), e con al fianco una donna bellissima e sensuale, l’influencer ed ex modella Kelly Piquet, figlia del tre volte campione del mondo brasiliano.

Il driver della Red Bull – al volante della quale, nel Mondiale appena andato in archivio, ha lasciato le briciole agli avversari (su 22 Gran Premi ne ha vinti 19) – ha tutto per sentirsi, citando Leonardo Di Caprio nelle vesti di Jack Dawson, il protagonista del cult “Titanic”, il ‘Re del mondo’.

Un ‘Re’ che, però, non può tutto. Proprio così. Il ‘gran rifiuto’ che gli è stato opposto Max Verstappen proprio non se lo aspettava, lui che è abituato a fare il bello e il cattivo tempo in pista e nel paddock. Insomma, c’è qualcuno che riesce a ‘lasciare al palo’ il campione olandese.

Verstappen sotto choc: niente Mercedes Amg Gt

Poco più di tre mesi e le monoposto della Formula 1 torneranno a rombare. Il primo appuntamento del calendario iridato 2024, infatti, è in programma nel weekend del 29 febbraio-2 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Dunque, mentre i progettisti si lambiccano il cervello per presentare al primo semaforo verde una monoposto performante, i piloti ne approfittano per godersi un periodo di relax e riposo.

Ed è quello che ha fatto anche Max Verstappen che con familiari e amici è volato, a bordo di tre jet privati, a Faro, nell’Algarve, esclusiva meta turistica lusitana, per qualche giorno di vacanza.

Ma il fuoriclasse olandese ha la velocità nel sangue e, pertanto, non può fare a meno della scarica di adrenalina che regala una curva a 300 km/h anche in vacanza e così il tre volte iridato ha noleggiato 20 automobili e il circuito internazionale dell’Algarve per due giorni di divertimento in pista ma anche di test di tre vetture Gran Turismo sponsorizzate dal team Verstappen.com: una Porsche 911, una Audi R8 LMS e una Ferrari 296 GT3.

Tuttavia, come riportato dal ‘The Sun’, allo sbarco allo scalo aeroportuale l’olandese ha fatto un’amara scoperta: niente Mercedes Amg GT. Il campione del mondo di Formula 1 è troppo giovane per affittare un’auto del genere: secondo le regole stabilite dall’azienda di noleggio Sixt riguardo alla copertura assicurativa, occorrono almeno 30 anni. Regole, come spiegato da un portavoce dell’azienda di noleggio, inderogabili e che, quindi, si applicano a tutti i clienti, vip e non. Dunque, nessuna ‘vendetta’ da parte della casa di Stoccarda.

“Max era scioccato quando gli è stato detto che non poteva guidare la Mercedes che desiderava” ha riferito una fonte al tabloid britannico. È comprensibile lo shock dell’olandese: è abituato a ‘scattare dal palo’, non a ‘essere lasciato al palo’. Non ci sono più i Re di una volta…