Serie A, il primo acquisto del 2024 è nerazzurro: ecco chi sta arrivando

Per rinforzare la propria retroguardia, i dirigenti hanno deciso di chiudere con il Verona e portare all’Atalanta Hien nei primi giorni del 2024. Le parti hanno raggiunto l’accordo con il calciatore che dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito.

Hien all’Atalanta, attesa per l’ufficialità

Vecchio pallino della società bergamasca, alla fine il ds Tony D’Amico ha accontentato il proprio allenatore. E’ tutto pronto per il trasferimento all’Atalanta del difensore centrale Hien. All’Hellas Verona andranno, secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sportitalia, circa 8,5 milioni di euro. Lo scambio di documenti è attesa a inizio gennaio 2024 con il calciatore che proseguirà la sua carriera in Serie A con la maglia dei nerazzurri.