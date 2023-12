Calciomercato: colpo dal Barcellona, annuncio dalla Spagna

Dal Barcellona alla Serie A. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Barcellona sarebbe pronto a liberarsi di tre stelle nel corso del mercato di gennaio. Il club spagnolo, prossimo avversario del Napoli in Champions League, sarà costretto ancora a cedere

Mercato: 3 colpi dal Barcellona

Il mercato del Barcellona si annuncia ricco di uscite, secondo quanto riportato in Spagna, infatti, i catalani sarebbero pronti a cedere diversi calciatori per far fronte alla ristrutturazione dello stadio e sistemare i conti. In particolare sarebbero tre i calciatori pronti ad essere ceduti viste le preoccupazioni economiche del club.

Il primo della lista delle possibili cessioni è l’esterno Ferran Torres. Il calciatore valenciano potrebbe essere la prima vittima dopo l’arrivo di Vitor Roque. L’acquisto del giovane promettente calciatore portoghese ha cambiato le gerarchie in Spagna, e la sua versatilità in attacco potrebbe relegare Torres a un ruolo secondario. Il Barcellona, per tale motivo, starebbe ragionando sulla cessione del calciatore spagnolo per fare spazio e mantenere l’equilibrio in squadra. Torres ha ancora un valore di mercato molto alto e la sua uscita potrebbe contribuire a finanziare altre acquisizioni.

Attenzione anche al nome di Oriol Romeu. Il centrocampista era arrivato nel club la scorsa estate dal Girona. Nonostante le speranze riposte in lui, Romeu non ha confermato le aspettative e il suo rendimento è stato irregolare. Voci di corridoio suggeriscono che Romeu potrebbe essere inserito nella trattativa che porterà Aleix García dal Girona al Barcellona. Questa sarebbe un’opportunità per Romeu di ricominciare la carriera altrove e per il Barcellona di rafforzare la propria rosa con un altro promettente centrocampista.

Occhio anche al difensore francese Jules Koundé. Il centrale ex Valencia è stato un titolare indiscusso per l’allenatore Xavi. Tuttavia, la sua stagione non è stata all’altezza delle sue prestazioni passate. Il Barcellona sarebbe disposto ad ascoltare offerte per lui se fossero abbastanza alte. La partenza di Koundé potrebbe contribuire a finanziare nuove i acquisti.

Calciomercato: dal Barcellona alla Serie A?

Tutti e tre i nomi potrebbero entrare nel mirino del club di Serie A. Se il Barca accettasse di aprire a formule di lunga durata, non è detto che Inter, Milan e Juventus non possano piombare su uno dei tre calciatori. Difficilmente, invece, Napoli e Roma potranno presentare offerte. Gli azzurri sono l’avversario di Champions del Barcellona e difficilmente riceveranno “agevolazioni” dai catalani. La Roma valuta solo acquisti in prestito con diritto di riscatto. Formule poco gradite al club spagnolo.