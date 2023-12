Calciomercato: assalto a Giroud, arriva subito

Oliver Giroud potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato. C’è una squadra che ha intenzione di affondare il colpo.

Il calciomercato invernale è pronto ad entrare nel vivo e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo considerando il momento delle diverse squadre.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, Giroud potrebbe decidere a sorpresa di lasciare il Milan ed iniziare una nuova esperienza in questo calciomercato. Si tratta di un qualcosa che prenderà piede nei prossimi giorni e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ prima di avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: stanno prendendo Giroud, ecco con chi firma

Olivier Giroud a sorpresa potrebbe lasciare il Milan. L’obiettivo dei rossoneri è sicuramente quello di non perdere assolutamente l’attaccante almeno fino al termine della stagione, ma il contratto in scadenza e la chiamata di una big potrebbe cambiare le carte in tavola durante la prossima sessione. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e una scelta definitiva sarà solamente tra qualche giorno e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Dalle ultime indiscrezioni Giroud potrebbe lasciare il Milan ed iniziare una nuova esperienza in questo calciomercato invernale. L’Atletico Madrid starebbe ragionando sulla possibilità di andare ad acquistare il francese soprattutto in caso di partenza di Griezmann. E’ un qualcosa da seguire anche se solo con la partenza del transalpino altrimenti il discorso sarebbe rinviato a giugno.

In quel caso l’Arabia è pronta a tornare in pole position. Ad oggi l’unica certezza è rappresentata dal fatto che difficilmente Giroud continuerà al Milan e sono in corso tutte le valutazioni del caso per trovare una soluzione ad una trattativa destinata a tenere banco ormai da diverso tempo.

Mercato: l’Atletico pensa a Giroud

Il nome di Giroud non è assolutamente nuovo per l’Atletico Madrid e durante il calciomercato invernale ci potrebbe essere un tentativo. Non sarà semplice per diversi motivi, ma un tentativo ci sarà e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.