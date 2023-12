Saluta l’Arabia per tornare in Serie A: Fofana è il colpo a gennaio

Seko Fofana può tornare subito in Serie A, per giocare titolare in un club di Champions League.

A superare il turno in Champions sono state tre squadre su quattro in Italia e, salutando l’Arabia Saudita e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il centrocampista ivoriano ed ex Udinese, potrebbe far rientro in Italia. Era considerato uno dei migliori centrocampisti, prima del campionato italiano e poi della Ligue 1 quando, nella passata stagione, è stato fondamentale nella cavalcata del Lens che ha portato il club francese all’approdo in Champions League.

Stessa competizione che Fofana non ha mai giocato e che potrebbe giocare proprio da gennaio in poi, considerando la destinazione italiana e il suo ritorno in Serie A, in un club ai vertici del calcio in Italia.

Calciomercato: ritorno in Serie A per Fofana, può tornare a gennaio

Dall’estero fanno sapere che l’interesse per Seko Fofana, ancora dalla Serie A, non è del tutto svanito.

Perché per il centrocampista col passaporto ivoriano, nato a Parigi, potrebbe far ritorno in Italia per giocare la Champions League, con quello che risulta essere un vero e proprio ritorno di fiamma da parte di un club che lo avrebbe già preso anni fa, quando ancora il centrocampista vestiva la maglia dell’Udinese.

Un ritorno in Italia con colori diversi da quelli bianconeri, perché Fofana è tra le idee di calciomercato del Napoli, che ha pronta la rivoluzione a gennaio. Un ingaggio che è consapevole Fofana, non sarà per niente uguale a quello che percepisce all’Al-Nassr.

Mercato Napoli, colpo Fofana: l’idea di De Laurentiis

L’idea di De Laurentiis è quella di rivoluzionare il futuro del Napoli e, secondo quanto riferiscono dall’estero e precisamente dal portale Fichajes.net, Fofana rientrerebbe nelle idee appunto del calciomercato del Napoli, considerando la sua voglia di rientrare in Europa. Un ritorno in Europa per giocare la tanto ambita Champions League, magari proprio con la maglia dei partenopei, nella sfida che vedrà protagonisti gli azzurri contro il Barcellona, tra febbraio e marzo.

Ultime su Fofana: le cifre del colpo per il Napoli

Per mettere le mani su Fofana, potrebbe venir fuori un prestito con opzione di riscatto a cifre fissate intorno ai 10-15 milioni di euro. Poi sarà la volta di discutere dell’ingaggio perché, lo stesso calciatore ivoriano, dovrà rinunciare all’attuale a circa 22 milioni di euro che percepisce all’Al-Nassr. Il Napoli potrebbe proporgli uno da 4 o 5 milioni di euro, raggiungibile con i bonus. Per tornare a giocare in Italia e in Champions League, magari Fofana sarà disposto a rinunciare ai soldi, come fanno sapere all’estero.