Roma: dimenticato Bonucci, trovato il nuovo difensore

La Roma vuole rinforzare la squadra da affidare nelle mani di José Mourinho per questo finale di stagione. Tanti movimenti di mercato e un colpo sicuro in difesa.

La squadra giallorossa vuole provare a migliorarsi per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati entro i prossimi mesi. Al momento la squadra lotta per provare a vincere una competizione tra Coppa Italia ed Europa League (dove lo scorso anno arrivò fino in finale poi persa ai rigori). In campionato, invece, c’è assolutamente da provare a raggiungere la zona Champions League.

Il club romano si ritrova in questo momento in 7 posizione con 28 punti a 5 dalla zona Champions dove c’è al quarto posto la Fiorentina. Ancora tutto aperto con una corsa che comprende 6-7 squadre per soltanto 2 posti, visto che le prime due sono ben confermate al momento con Inter e Juve che si giocano la lotta per lo scudetto.

Calciomercato Roma: nuovo colpo in difesa, addio Bonucci

Si è parlato tanto dei movimenti di mercato della Roma che è stato ad un passo dall’ingaggiare Bonucci, difensore dell’Union Berlino che era pronto a tornare in Italia dopo pochi mesi dal suo addio dalla Juventus e dalla Serie A. Alla fine però è saltato tutto con i tifosi giallorossi che hanno convinto società e allenatore a non concludere l’operazione per un giocatore che non è ben visto dalla tifoseria per tutta una serie di fattori. Il club ha voluto dar retta al proprio popolo e anche i problemi su uno stipendio hanno definitivamente arenato la trattativa.

Adesso però la Roma ha già individuato quello che sarà il nuovo difensore che farà dimenticare la trattativa per Bonucci in un attimo. Perché il club giallorosso dovrà investire in difesa proprio in queste ore per garantire al tecnico un nuovo colpo. Si parla tanto di chi può essere il nuovo investimento che arriverà nelle prossime ore, un giocatore che possa rappresentare un upgrade non solo numerico. Si prova a pensare ad un colpo che possa andar bene anche in prestito.

I due nomi in cima alla lista della Roma per migliorare la difesa sono Thilo Kehrer del West Ham United e Trevor Chalobah del Chelsea. I due calciatori hanno entrambi voglia di mettersi in mostra e provare a rilanciare la loro carriera dopo alcuni problemi legati anche agli infortuni. Decisive le prossime ore per capire che tipo di colpo possa arrivare per la squadra capitolina.