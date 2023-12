Clamoroso UEFA, fuori dalle coppe: cosa succede

Nuova mossa a sorpresa dell’UEFA che si prepara ad escludere il top club dalle coppe europee: ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi anni, specie da quando è entrato in gioco il Financial Fair Play, l’UEFA ha inasprito le sue sanzioni nei confronti dei club che non rispettano i requisiti economici imposti ed ogni stagione non sorprende quasi più che ci siano squadre che puntualmente vengono estromesse dalle coppe europee.

Se prima ad essere puniti erano solo i piccoli club, però, va detto che nelle ultime stagioni l’UEFA ha iniziato a punire anche i top club europei, dimostrandosi quindi del tutto neutrale come le si chiedeva, senza favorire nessuno.

L’ultimo caso riguardante un top club squalificato dalle coppe europee ha visto proprio il nostro campionato protagonista con la squalifica della Juventus, estromessa dalla Champions League dopo l’Inchiesta Prisma che in campo nazionale portò anche a 10 punti di penalizzazione in classifica.

La stessa sorte dei bianconeri potrebbe ora toccare un altro club che pure è finito sotto la lente dell’UEFA a causa di bilanci poco chiari, ovvero il Barcellona che secondo quanto raccontato in esclusiva dal giornale tedesco Welt am Sontag rischia fortemente l’esclusione dalle coppe europee.

Clamoroso Barcellona: l’UEFA prepara l’esclusione dalle coppe

Il Barcellona non naviga in acque finanziarie tranquille e l’esclusione dalle coppe europee da parte dell’UEFA è un rischio molto concreto, almeno stando a quanto raccontato dal quotidiano tedesco Welt am Sontag. Secondo il giornale tedesco, i catalani sarebbero finiti nel mirino dell’UEFA per via dei risultati dei proprio bilanci, definiti dallo stesso organo calcistico europeo “un vero caos”.

In particolar modo, spiega sempre il quotidiano tedesco, al Barcellona verrebbe imputato di aver violato il regolamento finanziario UEFA, mettendo in regola i propri conti valutando anche la propria “libreria storica”, escamotage usato nel 2021 anche dall’Inter.

Inoltre, i conti del club blaugrana risalenti alla scorsa stagione sarebbero poi stati gonfiati ulteriormente per passare al vaglio del Salary Cup e poter ricevere così l’ok per partecipare alla Champions League. Per questo motivo, l’UEFA sarebbe pronta ad escludere per 2 o 3 anni il Barcellona dalle coppe europee, andando ad infliggere un colpo pesante dal punto di vista economico al club blaugrana.

Al momento, però, il Barcellona ha fatto sapere di essere tranquillo, dichiarandosi del tutto all’oscuro riguardo una possibile indagine a livello finanziario. Nonostante ciò, i catalani devono tenere le antenne dritte, considerato che l‘UEFA è ancora molto scottata dal caso Superlega e cercherà in ogni modo di farla pagare carissimo ai club “ribelli”.