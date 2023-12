Giuntoli batte il primo colpo: il centrocampista è una sorpresa

La Juventus cambia obiettivo: a gennaio scatterà l’assalto per un centrocampista in rampa di lancio. Due club rivali insidiano Giuntoli.

Continua a sfogliare la margherita la Juventus, in vista dell’apertura della sessione invernale del mercato. Il club ha intenzione di intervenire al fine di rimpolpare il reparto di centrocampo, tuttavia le numerose complicazioni emerse complicano i piani del ds Cristiano Giuntoli, chiamato ad utilizzare al meglio il ridotto budget a disposizione.

Fino a qualche giorno fa il grande obiettivo rispondeva al nome di Pierre-Emile Hojbjerg, scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou. L’infortunio subito da Rodrigo Bentancur, però, ha reso di nuovo importante l’ex Southampton agli occhi del mister australiano, ora intenzionato a tenerlo in rosa anche in vista della prolungata assenza di Yves Bissouma e Pape Sarr (convocati per la Coppa d’Africa).

Abbandonata la pista riguardante il danese, il manager bianconero ha cominciato a battere quella che conduce a Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City. Pure questo colpo, però, si preannuncia complicato da concretizzare. Il Newcastle, infatti, si è portato in pole position incassando il gradimento del 27enne. Manca il via libera dei Citizens tuttavia i Magpies sono fiduciosi in merito alla possibilità di condurre in porto l’affare.

Juventus, Giuntoli cambia strategia: occhi puntati in Francia

Giuntoli, dal canto suo, non si sente ancora battuto e proverà ad effettuare un ultimo tentativo. In ogni caso, un piano alternativo si rende quanto mai necessario. Da qui la decisione di iscriversi alla corsa relativa ad un centrocampista strutturato fisicamente militante nella Ligue 1. Parliamo di Youssouf Fofana, di proprietà del Monaco e stabilmente nel giro della nazionale francese.

Il contratto che lo lega ai monegaschi scade il 30 giugno 2025 ed il 24enne, finora, ha preso tempo sul rinnovo senza escludere l’opportunità di mettersi subito alla prova in contesti più competitivi. La Juventus lo segue con particolare interesse, ritenendolo un buon rinforzo da regalare ad Allegri.

Alto 1.85, Fofana può giocare pure nella posizione di mediano davanti alla difesa e finora ha totalizzato 15 presenze (tutte da titolare) “condite” da un gol e 3 assist.

Un bottino che intriga Giuntoli il quale, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza di due società straniere: si tratta, stando alle voci rilanciate dal portale ‘Fichajes.net’, del Manchester United e del Paris Saint Germain. Il Monaco vorrebbe tenerlo fino al termine della stagione ma in presenza di una proposta particolarmente interessante potrebbe rivedere la propria posizione. Dipenderà tutto da Giuntoli e da quante cessioni riuscirà a piazzare.