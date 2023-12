Juve, Kean come pedina di scambio: si sblocca l’affare in Premier

La Juventus pensa all’addio di Moise Kean, l’attaccante non rientra più nei piani: scambio in Premier League

Nella scorsa stagione, davvero molto difficile e controversa per tutta la Juventus, Moise Kean aveva avuto un rendimento magari non entusiasmante ma comunque con sprazzi positivi. Concludendo l’annata con 8 reti complessive in 40 presenze e riuscendo, a volte, a risolvere qualche problema ad Allegri. Si immaginava per lui una crescita, che però, stando ai fatti, non c’è stata.

12 presenze e zero reti fin qui per lui, nonostante nel momento delle assenze di Vlahovic e Chiesa si sia impegnato molto per la causa. L’attaccante non riesce a trovare la giusta continuità e anche nella sua seconda avventura alla Juventus sembra essere destinato a rimanere un’incompiuta. Non è un caso che, con l’avvicinarsi del mercato, si torni a parlare di un suo addio.

Il giocatore non rientra più nei piani, attualmente è fuori per infortunio e la sua presenza da subentrato, nel finale, contro il Napoli dello scorso 8 dicembre potrebbe essere stata la sua ultima con la maglia dei bianconeri. La sua cessione potrebbe però essere il giusto viatico per un innesto importante per la squadra a gennaio, in un mercato in cui la squadra di Allegri necessiterà di più di un rinforzo per provare a contendere lo scudetto all’Inter.

Juventus, missione inglese per Giuntoli: via Kean, dentro un centrocampista

Il ds Cristiano Giuntoli, per il mercato invernale, è al lavoro già da un po’, valutando tutte le possibili piste, sempre tenendo d’occhio la sostenibilità finanziaria. Servono giocatori soprattutto a centrocampo e in questo senso la carta Kean potrebbe servire a regalare il primo colpo del 2024.

Secondo ‘Tuttosport’, l’obiettivo primario è adesso Charlie Patino. 20 anni, di grande talento, giocatore in grado di disimpegnarsi in vari ruoli in linea mediana. E’ di proprietà dell’Arsenal ma è attualmente in prestito allo Swansea. Il quotidiano torinese riferisce che la valutazione del centrocampista, da parte dei ‘Gunners’, sarebbe di almeno 20 milioni di euro. Una cifra che Giuntoli conta di poter limare recandosi in Inghilterra, proponendo inoltre come contropartita tecnica proprio Kean. Una pista da seguire con attenzione nelle sue evoluzioni nei prossimi giorni. Se il ds riuscisse a ottenere il gradimento dei londinesi per l’innesto dell’attaccante, si avrebbe via libera per rinforzare la cerniera centrale, messa alla prova dalle ben note assenze.