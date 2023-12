Juventus, è via di fuga da Allegri: ritorno a casa scontatissimo

La Juventus di Allegri, nel corso del prossimo mercato invernale, rischia di perdere il giocatore visto il rendimento attuale

Una stagione fondamentale per la Juventus: i bianconeri, considerando l’assenza dalle coppe e la possibilità di giocare una volta a settimana, hanno come obiettivo lo scudetto. Competere con l’Inter non è per nulla semplice ma i ragazzi di Allegri stanno dimostrando di avere le qualità per vivere una stagione da protagonisti.

All’interno della rosa di Allegri troviamo anche un giocatore che, fino a questo momento, sta faticando a fornire il contributo sperato. Stiamo parlando di Milik, centravanti classe 1994. Rispetto alla scorsa stagione, quando ha realizzato gol molto importanti prendendo per mano la squadra, il rendimento dell’ex Marsiglia non lo possiamo considerare propriamente positivo. La Juventus gioca con il 3-5-2 e la coppia offensiva titolare è Chiesa-Vlahovic: dalla panchina possono entrare Kean e Milik, ma oggi il centravanti polacco sembra essere l’ultima scelta nelle gerarchie del tecnico bianconero.

Dal punto di vista tattico può essere impiegato sia come prima punta sia da trequartista alle spalle del centravanti: in questa stagione ha realizzato due gol e un assist ma la rete manca dal derby con il Torino dello scorso sette ottobre. Il futuro del centravanti rischia di essere lontano dal club bianconero: nel corso del mercato invernale infatti non si può escludere la cessione di Milik, il cui contratto è in scadenza nel 2026.

Juventus, Milik può lasciare i bianconeri: possibile ritorno all’Ajax

Pochissimo lo spazio dato a Milik fino a questo momento: 464 minuti e il match contro il Frosinone dove Milik non è riuscito a rendere secondo le sue qualità. La sensazione è che il centravanti non sia più centrale all’interno del progetto bianconero e, proprio per questo, non sembra così impossibile una cessione a gennaio.

Nel mercato invernale occhio all’Ajax e ad un possibile ritorno nel club di Eredivisie. I Lancieri, dopo le difficoltà nella prima parte di stagione, stanno risalendo la corrente e un giocatore come Milik aumenterebbe le chance della squadra di puntare al terzo posto.

Si tratta, in ogni caso, di una trattativa complicata: se da una parte Yıldız sta dimostrando di poter essere una risorsa importante nella rosa di Allegri, dall’altra risulta difficile ipotizzare la cessione del centravanti polacco considerando gli obiettivi della Juve in Coppa Italia ma soprattutto in campionato. Per competere con l’Inter i bianconeri hanno bisogno di tutti, compreso Milik.