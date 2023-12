Roma, nuovo portiere a sorpresa: arriva dalla Premier

La Roma targata Mourinho potrebbe acquistare in Premier League il nuovo portiere scelto per sostituire Rui Patricio: ecco di chi si tratta

Josè Mourinho vuole restare alla Roma, ma pretende ovviamente determinate garanzie. Sempre che i Friedkin si convincano a proseguire questo matrimonio rinnovando il contratto dello Special One, il che non è affatto scontato. Ora, però, bisogna restare concentrati sugli impegni di campo e sul calciomercato di gennaio.

La rosa necessita di alcuni interventi, su questo non c’è alcun dubbio. La situazione più urgente riguarda il reparto difensivo, lì dove presto potrebbe approdare qualcuno che però non sarà Leonardo Bonucci. Ma deve arrivare un calciatore che rappresenti il sostituto ideale di Chris Smalling, che ne avrà ancora per diverso tempo prima di tornare regolarmente a disposizione di Mourinho anche perché a breve Evan N’Dicka raggiungerà la sua nazionale per partecipare alla Coppa d’Africa.

La stagione è lunga, il percorso da affrontare è tortuoso e niente va lasciato al caso. Inoltre, Tiago Pinto è consapevole che andrebbe aggiunto alla rosa un nuovo portiere. Questo tema spinoso continua a tenere banco nel mondo Roma, sebbene Rui Patricio abbia alzato il livello del proprio rendimento dopo l’inizio di stagione a dir poco da dimenticare.

L’estremo difensore portoghese non è mai stato eccellente durante la sua carriera e gli errori commessi negli scorsi mesi inevitabilmente pesano molto. I Friedkin sono ambiziosi, tant’è che il loro obiettivo è migliorare sempre di più.

Calciomercato Roma, il dopo Rui Patricio è in Premier: affare a sorpresa col Liverpool

Per queste ragioni appare alquanto improbabile un rinnovo del calciatore classe ’88, che il prossimo 15 febbraio raggiungerà la soglia dei 36 anni di età. Rui Patricio presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024, di conseguenza a meno di sorprese abbandonerà la nave romanista a parametro zero.

E la Roma si starebbe già muovendo in ottica sostituto. Entrando più nello specifico, la società capitolina è attratta da un profilo che milita in Premier. Trattasi di Caoimhin Kelleher, ossia il portiere di riserva del Liverpool di Jurgen Klopp.

L’estremo difensore irlandese è finito nel mirino della società giallorossa, che potrebbe avanzare un’offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Kelleher è di gran lunga più giovane rispetto a Rui Patricio: abbiamo a che fare, infatti, con un classe ’98.

Di talento ne ha eccome, in più l’atleta di Cork sarebbe affascinato dalla possibilità di imporsi da titolare in una realtà comunque importante. Con Alisson il Liverpool può ritenersi in mani sicurissime, perciò l’operazione potrebbe andare in porto. Ma è assai più probabile che ciò accada a giugno per ovvi motivi.