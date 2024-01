Calciomercato Inter: Sanchez via a gennaio, arriva l’attaccante

Solo 2 gol in 13 presenze stagionali per Alexis Sanchez. Un bottino magro per il cileno che, con l’infortunio di Arnautovic, ha avuto maggiore spazio. Dopo l’ottima annata al Marsiglia con 18 gol complessivi (14 in campionato), l’ex Udinese potrebbe essere ceduto a gennaio visto che quando chiamato in causa Sanchez non è riuscito a fare la differenza.

Inter: Sanchez finisce sul mercato

Rispetto al Correa deludente delle prime due stagioni all’Inter, il Niño per Inzaghi si è dimostrato un’altra “scommessa” persa, seppur low cost (zero euro per il suo cartellino e 2,8 milioni d’ingaggio. Nel 2024, Alexis Sanchez dovrà invertire la rotta nel 2024, seppur a 35 anni.

Ma l’Inter potrebbe non concedere a Sanchez questa opportunità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nel caso in cui ricevesse offerte, l’Inter non si opporrebbe alla sua cessione.

Il calciatore spera di giocare per presentarsi in forma alla prossima Copa America, per questo la sensazione è che possa essere ceduto già durante la finestra di mercato invernale. Risparmiando l’ingaggio di Sanchez, il club di viale della Liberazione, potrebbe mettere a disposizione di Inzaghi un attaccante più funzionale. Ma quali sono i nomi?

Inter: il dopo Sanchez da gennaio

In caso di cessione di Alexis Sanchez, sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, a partire da quello del “solito” Mehdi Taremi. L’iraniano, monitorato anche dal Milan, andrà in scadenza di contratto con il Porto a fine campionato e questo ne abbassa il valore di mercato. Per l’attaccante, però, c’è un problema. Taremi non è comunitario, situazione simile a quella di Tajon Buchanan, ormai prossimo a sposare il progetto Inter. Il suo arrivo, metterebbe la parola fine alla trattativa per la punta del Porto.

Occhio quindi anche ad altre strade, come quella di Armando Broja, giovane attaccante albanese attualmente di proprietà del Chelsea. Il classe 2001, che ha giocato con Vitesse e Southampton, è una punta di sicuro valore, ma per prenderlo servirebbe un investimento anche in ottica futura.

Investimento simile andrebbe fatto per Nikola Krstovic, centravanti montenegrino che oggi gioca a Lecce. Il classe 2000, già autore di quattro reti in campionato, si è integrato in Italia ed era seguito anche in estate.

L’idea low cost, invece, sarebbe quella di portare Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta a giugno prossimo, a Milano. Per farlo bisognerà convincere la Dea a privarsi dell’attaccante senza incassare cifre monstre. Con il recupero di Scamacca e Touré, attualmente infortunati, la trattativa non è da escludere, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.