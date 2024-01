Calciomercato Napoli: svolta in difesa

Il Napoli continua a cercare un difensore centrale di valore. Secondo le ultime notizie di mercati, gli azzurri starebbero continuando a dare la caccia ad un verto sostituto di Kim, ceduto in estate al Bayern Monaco.

Napoli: svolta in difesa dalla Germania

Nel corso delle ultime settimane, sono stati diversi i calciatori accostati al Napoli per la difesa. Nonostante l’arrivo di Natan in difesa in estate, il reparto difensivo azzurro sembra ancora da ritoccare. Per questo motivo il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso a Mazzarri l’arrivo di almeno un difensore centrale con la partenza, probabile, di Ostigard in prestito.

Tra obiettivi estivi e nuovi nomi, i due calciatori in cima alla lista degli obiettivi del Napoli sembravano essere i due centrali dell’Arsenal: Kiwior e Tomiyasu.

Per caratteristiche i centrali sembrano perfetti. Sono veloci, conosco bene la Serie A e l’italiano, ed attualmente non sono titolari in Premier League. Caratteristiche perfette per il colpo a gennaio, a patto che l’Arsenal decida di cedere. Per questo motivo il club azzurro avrebbe già chiesto informazioni ai londinesi per Kiwior (ex Spezia) e Tomiyasu (ex Bologna).

Per il tecnico dei Gunners Arteta, tuttavia, i due centrali sono ancora importanti nel progetto visto che sono considerate le prime due riserve in organico e, seppur non essendo titolari, sono spesso utilizzati nelle rotazioni.

Per questa ragione, la svolta potrebbe arrivare dalla Germania, dove gioca Matthijs de Ligt. Ebbene, l’effetto domino derivante dall’arrivo di Kim in Bundesliga in estate, potrebbe portare a Napoli un nuovo difensore.

L’Arsenal, infatti, si starebbe muovendo per acquistare dal Bayern Monaco lo scontento Matthijs de Ligt, difensore olandese che attualmente sta vedendo poco il campo nel Bayern Monaco, e che ha suscitato l’interesse dei Gunners.

Come riportato da fichajes, gli inglesi potrebbero chiudere già a gennaio per il 24enne centrale ex Juventus.

Napoli: Matthijs de Ligt sblocca l’affare?

Nonostante le voci su possibili colpi da parte dell’Arsenal in altre zone del campo, Mikel Arteta avrebbe già dato il suo “ok” per dare priorità alla difesa dell’Arsenal nel caso in cui ci fossero occasioni. Per tale ragione, nelle ultime settimane il club londinese avrebbe intensificato gli sforzi per la ricerca di un nuovo difensore centrale. Agli inglesi servirebbe un difensore capace di impostare l’azione e giocare a “sinistra” nei due centrali. Questa posizione è stata identificata dall’allenatore come una delle necessità più urgenti nella rosa dell’Arsenal.

L’arrivo di Matthijs de Ligt a Londra, potrebbe sbloccare l’uscita di uno tra Kiwior e Tomiyasu in direzione Napoli.