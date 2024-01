Juventus: accordo last minute, Inter tradita

Il calciomercato di gennaio sarà già decisivo per il 2024 di alcune squadre italiane. Perché in Serie A è lotta a due tra Juventus e Inter per la vittoria del campionato e non solo.

Le due squadre italiane sono tra le principali squadre del nostro calcio in questo momento e per questo i calciatori ambiscono a giocare per loro. C’è davvero poca differenza da un punto di vista di scelte, visto che entrambe garantiscono oggi la possibilità di vittoria finale e importanti contratti a livello economico.

La sfida due tra Inter e Juventus continua ad andare avanti anche nel mercato di gennaio, dove possono scipparsi colpi a vicenda e c’è la seria possibilità che alcuni giocatori lascino i rispettivi club per firmare con i rivali, come è già capitato più volte nella storia del mercato. Adesso c’è un altro giocatore che potrebbe presto prendere una decisione e lasciare il club per firmare con un’altra squadra.

Calciomercato Juventus: beffa all’Inter per Zielinski

In questi anni sono diversi i giocatori che hanno trattato con l’Inter e poi hanno deciso di firmare con la Juventus e viceversa. Uno degli ultimi è stato Barella che lasciò il Cagliari e mentre sembrava pronto per andare a firmare con i bianconeri alla fine ha scelto di giocare per tanti anni con i nerazzurri. Più volte si è parlato di un suo addio, ma alla fine è rimasto sempre legato alla società di Milano. Adesso però la Juventus deve investire nel ruolo di centrocampo e per questo motivo si è già mobilitato il nuovo responsabile del mercato Cristiano Giuntoli.

Si è parlato tanto di Piotr Zielinski che lascerà Napoli in scadenza di contratto e può firmare con Inter o Juventus. Nelle ultime settimane sembra che sia stato trovato l’accordo con il club nerazzurro, per prenderlo a zero nell’estate 2024 quando scadrà il suo attuale contratto col Napoli. Ma occhio a quello che può fare la Juventus con una manovra di inserimento per il centrocampista polacco.

Lo conosce molto bene Cristiano Giuntoli che può convincere ancora Zielinski a firmare con la Juventus e far saltare la trattativa con l’Inter. Possibile colpo con accordo last minute per il club bianconero che andrebbe a beffare i rivali. Oltre a Zielinski sono anche altri i calciatori messi nel mirino dal club bianconero che già a gennaio però vuole prendere dei nuovi centrocampisti e si pensa ai prestiti di Kalvin Phillips o Pierre-Emile Hojbjerg.