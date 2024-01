Colpo per giugno: la Juve sfida due big

La Juve pianifica un grande colpo di mercato internazionale per giugno 2024, ma dovrà vincere l’agguerrita concorrenza di due big straniere.

Servono rinforzi per alimentare le ambizioni dei tifosi, questo è fuori discussione, ma la Juventus si muove in un mare in tempesta, e deve trarre il meglio da questa situazione.

I fondi a disposizione del club bianconero sono limitati, dopo la recente crisi e l’esclusione dalle coppe internazionali, e lo si è notato già la scorsa estate con una campagna acquisti davvero magra. Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare, già a gennaio e quasi certamente a giugno.

Appena arrivato, Giuntoli è riuscito a migliorare un po’ il bilancio piazzando alcuni esuberi, e adesso punta a concludere qualche cessione illustre. Soulé e Iling Junior, che piacciono molto in Premier League, sono i primi della lista, e permetterebbero di fare delle grosse plusvalenze, essendo dei prodotti del vivaio. In più, le prestazioni della squadra in campo stanno soddisfacendo, e la qualificazione alla prossima Champions League porterà ulteriori introiti nelle casse societarie.

Fondi che potranno essere impiegati per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, soprattutto nel settore di centrocampo. Le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno reso necessario almeno un nuovo arrivo per gennaio, ma potrebbe non essere l’unico. Anche perché nel frattempo a giugno la Juve rischia di dire addio a Rabiot, pupillo del tecnico livornese e a scadenza di contratto. Se il francese non dovesse essere confermato, Giuntoli ha già gli occhi su un altro obiettivo.

La Juve sfida le big europee: un nuovo centrocampista in arrivo dalla Francia

Non sarà un’operazione semplice, perché su questo giocatore ci sono anche Manchester United e PSG, vale a dire due società molto più ricche della Juventus. Ma per Youssouf Fofana i bianconeri potrebbero anche fare qualche sacrificio economico, visto il talento del giocatore. Il mediano del Monaco compirà 25 anni il prossimo 10 gennaio, ed è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Il club transalpino non ha intenzione di cederlo questo gennaio, ma in estate probabilmente non sarà possibile fare altrimenti. Fofana va in scadenza nel 2025, e se non vuole perderlo a zero il Monaco dovrà venderlo non oltre l’estate del 2024. La Juve intende muoversi per tempo per trovare l’accordo col giocatore, a cui può garantire un posto da titolare in una squadra che sta puntando a tornare ai fasti di un tempo. La sfida a United e PSG è dunque lanciata.