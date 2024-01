Figuraccia Mondiale: è esploso in diretta

Non ce l’ha più fatta ed è intervenuto in diretta per manifestare il malcontento dovuto alla situazione attuale: è accaduto a ridosso della fine dell’anno.

La fine dell’anno solare corrisponde alla conclusione all’incirca della prima parte di stagione per la Serie A e la maggior parte dei campionati europei. È tempo di un bilancio, sebbene approssimativo, che aiuti anche a comprendere in che direzione muoversi con l’arrivo del calciomercato di riparazione. Perciò stavolta, piuttosto che far parlare l’allenatore, ha scelto di intervenire il presidente.

Si tratta di quello del Napoli, ossia Aurelio De Laurentiis. Dopo l’insoddisfacente pareggio a reti bianche dinanzi al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona, il patron dei partenopei è intervenuto in conferenza stampa in luogo del tecnico Walter Mazzarri, avanzando un mea culpa sulla situazione generale dei campioni d’Italia in carica.

Il Napoli ha accumulato appena sette punti nelle ultime sette gare e clamorosamente rischia di ritrovarsi nella parte destra della classifica, con la faticaccia di dover rimettersi in pari in un momento in cui mancano vari elementi titolari a causa di infortuni e si avvicina la Coppa d’Africa, che vedrà allontanarsi per più settimane tanto Victor Osimhen che Franck Anguissa.

Il crollo del Napoli, De Laurentiis chiede scusa: l’opinione dell’esperto

Più breve e conciso del solito, ma immancabilmente diretto, dinanzi ai giornalisti presenti in sala stampa e in diretta, il presidente Aurelio De Laurentiis si è espresso così post Napoli-Monza: “Le colpe sono mie, me ne assumo la responsabilità. Non è colpa né degli allenatori né dei giocatori. Chiedo scusa ai napoletani, ma il campionato è lungo e a breve ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto”.

Queste dichiarazioni le ha commentate in diretta su Twitch, ai microfoni di ‘TvPlay’, l’ex portiere Sebastian Frey: “De Laurentiis ha fatto una figuraccia con i tifosi del Napoli. Le scelte sono state sbagliate, se si considera la gestione post scudetto. Già voleva mandare via un allenatore (Rudi Garcia, ndr) dopo averlo presentato”.

L’ex giocatore conclude che il Napoli ha vissuto una storica stagione e qualsiasi scelta sarebbe stata difficile post Luciano Spalletti, ma il feeling con il francese Garcia non è mai scattato ed è stata una parentesi che non ha fatto il bene del Napoli oltre ad aver generato una pessima immagine della situazione ai sostenitori della squadra partenopea.