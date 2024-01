Rivoluzione Napoli: nuovo modulo, Mazzarri cambia il suo ruolo

E’ pronta ad essere arrivata una grande e vera rivoluzione in casa Napoli con Walter Mazzarri che sarà l’artefice di questo cambio modulo e anche ruolo per alcuni giocatori.

Qualcosa si è iniziato a vedere già in queste ultime settimane, da quando è stato esonerato Rudi Garcia e al suo posto sulla panchina azzurra dei Campioni d’Italia è arrivato Mazzarri, un grande ritorno al Napoli per lui che già in passato ha scritto la storia. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano proprio quello che può accadere con il tecnico che ha intenzione in ogni modo possibile di tirare fuori la squadra da questa situazione.

Perché il Napoli ha perso punti e posizioni e ora rischia di essere fatto fuori anche per la corsa all’Europa dopo una prima parte di stagione veramente da dimenticare per il cammino pessimo ottenuto in campionato. Adesso ci sarà questa seconda parte di stagione dove bisognerà dare tutto quello che si ha a disposizione per provare a ribaltare la situazione.

Formazione Napoli: Mazzarri cambia ruolo ai giocatori

Un cambiamento che sembrava scritto, ma che ora sembra davvero sempre più indirizzato verso questo nuovo cambio. Perché è arrivato Mazzarri in panchina al Napoli e potrebbe portare la squadra dei Campioni d’Italia a giocare con una difesa a tre. Un cambio che può essere un indizio anche per il futuro, perché il tecnico ha un contratto in scadenza in estate e dal suo addio potrebbe arrivare una nuova figura come anche Raffaele Palladino, giovane allenatore napoletano che con il Monza sta facendo vedere grandi cose. Lo stesso De Laurentiis ha già speso parole di elogio nei suoi confronti e si è complimentato da vicino.

Intanto, il duro lavoro ora tocca a Mazzarri che può cambiare il Napoli già dalla formazione e al modulo. L’attuale allenatore, secondo quanto confermato nel corso di Sky Calcio Club, dal conduttore Fabio Caressa, può decidere di cambiare il suo Napoli e variare il modulo per far rinascere il club azzurro e riprendersi da questo momento chiave.

C’è la seria possibilità che il Napoli possa affidarsi ad un 3-4-1-2 con Kvaratskhelia più stretto vicino a Osimhen e l’aggiunta di un trequartista che può essere anche Samardzic vicino ad essere un nuovo acquisto del Napoli dopo l’addio di Elmas. Secondo il noto giornalista alla fine il Napoli cambierà proprio in questo senso.