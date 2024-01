Il bomber per Allegri: “Giocherà nella Juve”

Tempo di mercato in casa Juventus. La squadra di Allegri, concentrata sul campo e sulla rimonta all’Inter, nel futuro potrebbe accogliere un giovane attaccante che si sta mettendo in mostra.

La Juventus sta programmando il proprio futuro e, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale, sembrerebbe già convinta di portare a casa un giovane bomber di buona prospettiva.

Nel corso dell’ultima estate si sono susseguite le voci su una possibile rivoluzione nell’attacco della Juventus. Sia Chiesa che Vlahovic, infatti, venivano considerati in uscita con i ricchi club di Premier League spettatori interessati.

Alla fine i due attaccanti sono rimasti in bianconero e attualmente formano la coppia titolare di Massimiliano Allegri, ma nel prossimo futuro almeno uno dei due potrebbe lasciare il club e fare posto al giovane attaccante sempre presente nei radar juventini.

La Juventus rinnoverà l’attacco: il giovane bomber destinato a vestire bianconero

Dopo i noti problemi societari che hanno portato a penalizzazioni e all’estromissione dalle coppe europee la Juventus prova a rialzarsi. In tal senso, l’arrivo di un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli sembra indicare la via che la proprietà vuole percorrere: un fitto lavoro di scouting e un occhio di riguardo verso i calciatori di prospettiva.

In realtà in casa bianconera questo processo è stato avallato già da qualche anno, come confermato dall’esistenza della seconda squadra: la Juventus Next Gen. Proprio tra le fila della Next Gen i bianconeri hanno la possibilità di far crescere i giovani talenti da sgrezzare e alcuni di questi hanno già compiuto il salto dalla Serie C alla massima serie.

Uno di questi è Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 in bianconero dall’agosto 2021.

Cresciuto tra le fila del Santos di Pelé e Neymar, sin da subito Kaio Jorge ha attirato le attenzioni degli addetti ai lavori in Brasile. La Juventus ha deciso di acquistarlo non ancora ventenne versando nelle casse dei brasiliani circa 7 milioni di euro.

La sua avventura alla Juve, però, non è iniziata nel migliore dei modi a causa di una lesione al tendine rotuleo che lo ha tenuto fuori dai campi per quasi un anno e mezzo. Per rilanciare le proprie quotazioni, nel corso dell’ultima estate, il brasiliano ha deciso di trasferirsi in prestito al Frosinone, dove sotto la guida di Di Francesco ha realizzato il suo primo gol in Serie A.

Intervistato da TV Play, il direttore Guido Angelozzi ha parlato del suo Frosinone e dell’attaccante in prestito dalla Juventus. Secondo Angelozzi, Kaio Jorge è un calciatore dal sicuro avvenire e che sarà il prossimo attaccante del club bianconero: “Con Kaio abbiamo fatto un bel lavoro con i fisioterapisti. Erano due anni che non faceva una partita intera. Ora sta giocando e secondo me è forte. Ha un potenziale importante se recupera al 100%”.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

