Il Napoli sfida la Roma: pronto il colpo

Pronto un duello di mercato tra Napoli e Roma con le due società ad aver messo gli occhi sull’attaccante esterno

Roma e Napoli si sono sfidate sul campo di recente in una partita che ha visto i giallorossi imporsi per due a zero grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. Per i giallorossi tre punti fondamentali nella corsa alla prossima Champions League mentre i partenopei hanno incassato un’altra sconfitta all’interno di un campionato iniziato con ben altre aspettative ma che sta vedendo Osimhen e compagni faticare a trovare la continuità di rendimento e risultati, compreso lo scialbo 0-0 col Monza.

I novanta minuti dell’Olimpico hanno visto il successo della Roma ma le due società sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. L’obiettivo comune sembra essere un attaccante come riportato dal giornalista Ekrem Konur. Stiamo parlando di Kerem Akturkoglu: il classe 1998, in forza al Galatasaray, ha il contratto in scadenza nel 2026. Dal punto di vista tattico si tratta di un giocatore che ama partire da sinistra ma può essere impiegato anche sulla corsia opposta o come seconda punta alle spalle del centravanti.

Akturkoglu, in questa stagione, ha realizzato otto gol e altrettanti assist: un rendimento che testimonia l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco di Okan Buruk. Giallorossi e partenopei vogliono verificare la disponibilità dell’attaccante ma l’ultima parola spetta al club turco. Il Galatasaray ha obiettivi importanti e, proprio per questo, ipotizzare una cessione del classe 1998 nel bel mezzo della stagione sembra decisamente complicata.

Roma o Napoli: a chi serve maggiormente Akturkoglu

Indipendentemente dalla volontà del Galatasaray cerchiamo di capire a quale squadra, tra Roma e Napoli, possa servire un giocatore con le caratteristiche di Akturkoglu. Iniziamo dai giallorossi e un modulo, il 3-5-2, dove l’attaccante andrebbe ad agire alle spalle della punta centrale. Ruolo ricoperto da Dybala, Azmoun e all’occorrenza anche Belotti: nella prossima sessione estiva di mercato non è da escludere che i giallorossi possano intervenire nel reparto offensivo.

Per quanto riguarda il Napoli, il classe 1998 si inserirebbe perfettamente nel 4-3-3 dei partenopei sempre che, nella prossima stagione, si decida di continuare con questo modulo. In ogni caso, dal punto di vista offensivo, il club rischia di aver bisogno di nuovi innesti qualora dovessero arrivare le classiche offerte irrinunciabili per Osimhen e Kvaratskhelia.

A quel punto un giocatore come Akturkoglu potrebbe essere perfetto per il Napoli. Difficile a gennaio, possibile nel corso della prossima estate: Roma e Napoli sono pronte a sfidarsi per l’attaccante del Galatasaray.