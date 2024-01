Inter, offerta monstre: pioggia di milioni per Zhang

Arriva un’offerta monstre per l’Inter, tantissimi milioni di euro in ballo: tentazione notevole per il presidente Zhang

Il 2023 calcistico dell’Inter non si è concluso esattamente nel migliore dei modi, con il pareggio in casa del Genoa che ha rallentato l’andatura dei nerazzurri in vetta alla classifica. La squadra di Inzaghi rimane comunque davanti a tutti alla fine dell’anno solare, ma il risultato di Marassi chiarisce come niente sia scontato e nel 2024 bisognerà lottare in ogni gara per assicurarsi l’agognato scudetto della seconda stella. Le sfide che attenderanno l’Inter saranno numerose, sia in campo che fuori.

Nell’ultimo periodo, uno degli argomenti ‘caldi’ di discussione è stato quello relativo alla situazione finanziaria della società, assai delicata. I debiti dell’Inter in questo momento ammonterebbero a 807 milioni, una cifra considerevole. Non facile sostenere un quadro del genere per il presidente Zhang e per il gruppo Suning, che nei prossimi mesi dovrà tenere fede a una scadenza importante, quella del ripianamento del prestito di 275 milioni fornito da Oaktree.

Zhang, dunque, avrà la possibilità di cercare nuovi partner per il rifinanziamento del prestito, oppure, nel caso peggiore, dovrà provvedere alla cessione della società. Scenari abbastanza aperti, che comunque non fanno dormire sonni esattamente tranquilli ai tifosi. Una situazione del genere spiega meglio di qualsiasi altra cosa il trading player piuttosto spinto da parte di Beppe Marotta. Ed ecco perché l’ombra di cessioni pesanti è sempre presente.

Top player via per più di 50 milioni di euro: l’Inter ci pensa

Se di recente, sono stati gli addii di Onana e Brozovic, più di altri, a dare respiro alle casse societarie, ora sono altri i big nel mirino dei grandi club. Con proposte, anche se a malincuore, da valutare.

Per Hakan Calhanoglu, in particolare, sarebbe in arrivo una offerta da oltre 50 milioni di euro. Sul turco, c’è l’interessamento da parte del Manchester United, che va a caccia di rinforzi di livello per risollevarsi da un periodo storico decisamente complicato. Di sicuro, parliamo di una delle principali certezze tecniche per la squadra di Inzaghi e nessuno vorrebbe privarsi di lui. Ma di fronte a una cifra del genere, le riflessioni sono quanto meno dovute. Il centrocampista era stato già messo nel mirino da club arabi, con una proposta rispedita al mittente: per adesso, la Saudi Pro League non gli interessa. La Premier League invece potrebbe proporgli scenari più graditi.