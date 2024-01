Colpo dalla Premier League, Juventus beffata: è ufficiale

Non poteva iniziare in maniera peggiore il calciomercato invernale per la Juventus, visto che uno degli obiettivi dichiarati della Vecchia Signora è ufficialmente sfumato. Guardando più a fondo la questione c’è in realtà da dire che i bianconeri nel corso delle ultime settimane avevano un pò allentato la presa sul giocatore, che nonostante tutto rappresentava comunque essere un’opportunità ghiotta che Giuntoli sembrava propenso a poter sfruttare.

Adesso la Juventus rischia di vivere questi ultimi sei mesi di stagione con alcuni rimpianti, ma non c’è tempo di pensare al passato, anzi, l’area sportiva e dirigenziale della Vecchia Signora ha il compito di rimboccarsi le maniche e regalare a Massimiliano Allegri rinforzi di qualità nel calciomercato nonostante questo “dispiacere”.

Calciomercato, Juventus beffata: ufficiale il colpo dalla Premier

Così alla fine non è andata, ed ora la Juventus si ritrova costretta a vedere il giocatore con la maglia rossonera indosso, quando forse con quella bianconera sarebbe stato meglio, soprattutto a livello di utilità, considerata la più volte menzionata emergenza della formazione bianconera in quel reparto di campo.

Stando dunque a quanto confermato dai più importanti siti nazionali, ma ufficializzato soprattutto dal club in questione, Donny van de Beek è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. L’olandese in passato è stato per l’appunto accostato con insistenza alla Juventus, ma per evitare di commettere lo stesso errore fatto anni fa scegliendo un top club come lo United senza valutarne le conseguenza, l’ex Ajax ha preferito accettare la proposta dei tedeschi per tornare a dare continuità ad un processo di crescita interrotto praticamente al suo arrivo ai Red Evils.

Juventus, ufficiale van de Beek all’Eintracht: i dettagli

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, van de Beek si è trasferito in Bundesliga in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro più tre di bonus. Ovviamente, non trattandosi di obbligo, spetterà all’Eintracht decidere se puntare definitivamente o no sul giocatore, che comunque ha ora una ghiotta opportunità per tornare a divertirsi.

Eintracht: van de Beek può esordire subito

Considerato il fatto che quest’affare è già ufficiale, van de Beek potrebbe esordire subito con la maglia dell’Eintrach Francoforte nell’amichevole in programma all’epifania contro il Friburgo. Qualora Toppmoller non fosse di questo avviso, l’olandese potrebbe rimandare il suo esordio alla sfida di una settimana più tardi contro il Lipsia, valida per la 17esima giornata di Bundesliga.