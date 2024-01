Mourinho-Roma è addio: c’entra Bonucci

Sembrava tutto fatto per l’arrivo dell’ex Juve alla corte dello Special One: ecco cosa potrebbe aver fatto saltare l’affare

Avversari di lungo corso, anche in campo internazionale – celebre lo scontro alla fine di uno Juventus-Manchester United 1-2, nella fase a gironi della Champions 2017/18, quando lo Special One fu rimproverato da Bonucci a fine gara perché a suo dire irrispettoso nei confronti del pubblico bianconero – Mourinho e l’ex azzurro si stavano per ritrovare. Proprio a Roma. Ad un centinaio di chilometri di distanza dal luogo di nascita dell’ex Juve.

Sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Leonardo Bonucci al club giallorosso. C’era la volontà del club di acquistare il veterano, che sarebbe per di più arrivato a bassissimo costo dopo l’esperienza non certo positiva in quel di Berlino, nelle fila dell’Union. E c’era la volontà, mai celata da parte del calciatore, di tornare in Italia dopo la breve parentesi tedesca.

In tanti erano pronti ad assicurare che il 36enne fosse stata una precisa richiesta di José Mourinho alla famiglia Friedkin: un modo per adeguarsi alla politica non eccessivamente spendacciona del club massimizzando le risorse con innesti di una qual certa esperienza. Nulla da fare. Tutto saltato. Ufficialmente per le annunciate forti contestazioni dei tifosi giallorossi, che non hanno mai perdonato a Bonucci degli atteggiamenti ‘fin troppo juventini’.

La teoria di Di Livio: ecco perché Bonucci non è andato alla Roma

Forse però le spiegazioni del mancato arrivo del calciatore potrebbero essere più profonde. È stato Angelo Di Livio, grande doppio ex bianconero e giallorosso (pur non avendo mai esordito con la Roma, con la quale è cresciuto, ndr), a fornire un’interessante interpretazione al riguardo.

Intervenuto a Tv Play, il canale Twitch di Calciomercato.it, l’ex ‘Soldatino’ si è espresso in questi termini: “Il mancato arrivo di Bonucci potrebbe anche essere legato al mancato rinnovo di Mourinho. L’allenatore portoghese vuole l’ex Juventus. Leo è una tipologia di calciatore che Mourinho ama. A beneficiarne del suo arrivo sarebbe stato anche Llorente. Se fossi la Roma, prenderei subito Bonucci: potrebbe essere un valore aggiunto”, ha esordito l’ex calciatore.

“Le critiche dei tifosi della Roma? Li rispetto, ma poi non sanno cosa capita quando finisce una partita. Ho visto per esempio Cuadrado andare dalla Juventus all’Inter”, ha concluso.

Le parole di Di Livio aprono indubbiamente degli scenari differenti da quelli ipotizzati finora. Che avrebbero visto i supporters giallorossi causa primaria della decisione della proprietà di non prendere Bonucci, per gravi problemi di natura ambientale. Forse, anche se qualcuno non vuole nemmeno pensarci, i due motivi potrebbero coesistere. Forse Mourinho potrebbe essere davvero ai ferri corti coi Friedkin.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI