Roma, ennesima tegola sull’infortunio: tempi di recupero lunghissimi, ecco quando torna

Il 2024 sembra cominciato malissimo per la Roma che, dopo la sconfitta con la Juventus, deve fare i conti con l’ennesimo problema legato all’infortunio.

Sono diversi i problemi che hanno accompagnato la Roma in attacco, con Lukaku e Dybala che spesso si sono trovati costretti ad alzare bandiera bianca nell’arco di questa prima fase di stagione. In particolar modo è successo alla Joya, che è stato lontano dal campo in diverse occasioni.

Altri problemi, rivelati nell’edizione online di uno dei principali organi di informazione, in casa Roma. Da mesi si stava valutando il suo infortunio e invece, la tegola, porta il calciatore a dover allungare i tempi di recupero che sembravano essere meno lunghi, rispetto a quelli che si rivelano oggi.

Roma, altra tegola: si allungano i tempi di recupero, brutte notizie per Mourinho

Non se la passa benissimo la Roma, che subisce così la nuova brutta notizia legata a quello che sarà il primo periodo del 2024 senza uno dei suoi principali calciatori che, in un momento delicato come questo, potrebbe servire ai giallorossi.

I tempi di recupero dal suo infortunio sono compromessi perché, stando a quanto riferito sul sito online de La Gazzetta dello Sport, il calciatore ne avrà ancora per molte, prima del suo ritorno in campo.

Sembrava poter rientrare proprio in questo periodo, Tammy Abraham, calciatore che però sarà ancora fermo ai box per qualche altro mese a causa del suo infortunio. Dal sito online di Gazzetta.it sono stati infatti svelati i veri tempi di recupero del giocatore inglese.

Infortunio Abraham: i tempi di recupero per l’attaccante della Roma

Quasi dimenticato, ma Abraham è il principale attaccante dei giallorossi che in un momento come questo e con l’Europa League a febbraio, alle porte, potrebbe aver forte bisogno di uno come lui in attacco, specie quando c’è da far rifiatare Dybala o Lukaku nell’attacco a due di Mourinho, visto che Belotti convince in giallorosso solo parzialmente, stando a quanto si è visto di recente.

I tempi di Tammy Abraham però sembrano essersi allungati sul suo infortunio perché, stando a quanto riportato dalla rosea, ci vorrà ancora un po’ prima di rivederlo all’azione. La Roma non vorrebbe forzare il suo recupero, lasciandolo tornare serenamente. E, pertanto, rientrerà a disposizione di Mourinho e al 100% soltanto nel mese di marzo.

Ultime su Abraham: a fine stagione sarà addio

A fine stagione sarà addio per Abraham che potrebbe far ritorno in Premier League. Non al Chelsea, ma trasferendosi altrove, considerando che Pochettino o chi ci sarà in panchina, andrà verso altre soluzioni per il principale attaccante dei Blues del 2024/2025.