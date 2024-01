Roma, svolta per Mourinho: ha deciso dove allenerà nel 2024

Un profilo come quello di José Mourinho attira sempre su di sé occhi indiscreti ed interessamenti. A prescindere da quelli che sono i risultati fin qui conquistati dalla Roma, gode di una fama che, come si suol dire, lo precede. In tal senso, per la stagione 2024/2025 arriva una svolta improvvisa proprio per il portoghese.

Con l’arrivo di Romelu Lukaku la Roma ha decisamente cambiato passo e viaggia ora ad un ritmo da Champions League. Che è poi l’obiettivo che si è data la dirigenza ad inizio anno allestendo una rosa tra le più forti del campionato. Nonostante ciò, però, i giallorossi sono ancora fuori dalla zona Champions ed addirittura al settimo posto, dietro a squadre come Fiorentina e Bologna certamente meno attrezzate. Il futuro di José Mourinho, a prescindere da ciò, è da tempo incerto ed ora arriva una svolta importante. Pare, infatti, che abbia deciso dove allenerà nel 2024.

Roma, svolta nel futuro del portoghese

Tra i giallorossi ed il portoghese c’è tanta incertezza sulle prospettive future. Alla società, infatti, alcune uscite dell’ex allenatore, tra le altre, di Real Madrid ed Inter, soprattutto in tema di mercato, non piacciono. E per questo da tempo si vocifera di un addio.

Adesso, stando a quanto raccontato da “Fichajes.com“, la Federcalcio brasiliana è tornata alla carica per José Mourinho. E’ lui, al momento, il principale indiziato per diventare il commissario tecnico verdeoro e si tratta di una ipotesi che lo stuzzica e non poco. Soprattutto perché il suo contratto con la Roma scadrà nel 2024 ed al momento non arrivano segnali concreti di rinnovo.

Mourinho di nuovo nel mirino del Brasile: le ultime

Dal suo arrivo in giallorosso, il portoghese ha raggiunto sempre risultati straordinari in ambito europeo, ma in Serie A ha spesso faticato oltre ogni aspettativa. Complice anche la centralità del traguardo Champions League per questioni economiche per la società, da tempo si vocifera di un addio ormai imminente. Non a caso, come raccontato in Spagna, lo Special One vedrebbe di buon occhio una avventura sulla panchina del Brasile. E’, infatti, una Nazionale fortissima che ha bisogno di un trascinatore come lui. Non a caso, complice anche il contratto in scadenza con la Roma, Mourinho viene indicato come il principale candidato per la Selecao.