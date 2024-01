Soulé, retroscena clamoroso: ecco cosa è successo in estate

Retroscena clamoroso riguardo Matias Soulé prima del suo trasferimento al Frosinone: ecco cosa è accaduto durante l’estate.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è una delle squadre più interessanti del nostro campionato e, sebbene sia solo quattordicesimo in classifica, può considerarsi come rivelazione, tenendo presente che parliamo pur sempre di una neopromossa.

I ciociari hanno sempre fatto vedere cose più che discrete in mezzo al campo ed in Coppa Italia sono stati capaci di sorprendere il Napoli, andando a vincere con un netto 4-0 al Maradona. Sono davvero tanti i giocatori che si stanno mettendo in luce con la maglia del Frosinone e tra questi è impossibile non citare Matias Soulé.

L’argentino, arrivato in prestito dalla Juventus, si sta rivelando come uno dei migliori giocatori non solo della squadra frusinate, ma anche dell’intero campionato ed anche i bianconeri stanno seguendo con orgoglio la sua crescita. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il ds del Frosinone Guido Angelozzi si è soffermato proprio su Soulé, svelando anche un clamoroso retroscena prima del suo trasferimento in gialloblu.

Juventus, retroscena clamoroso su Soulé: i tifosi bianconeri tremano

La crescita di Matias Soulé da quando si è trasferito al Frosinone è stata esponenziale e la Juventus sta seguendo il proprio giocatore con grande attenzione. Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un possibile rientro anticipato a Torino dell’argentino, ma alla fine i bianconeri hanno deciso di farlo restare a Frosinone fino al termine della stagione.

A confermare la permanenza di Soulé ci ha pensato Guido Angelozzi, ds del club frusinate, che ai microfoni di TvPlay ha confermato il fatto che l’argentino resterà in gialloblu nonostante le tante richieste. Il ds ciociaro ha anche svelato un retroscena clamoroso sul giocatore argentino, rivelando come la Juventus in estate stesse già per cederlo.

Angelozzi ha affermato di aver iniziato a seguire Soulé fin dalla sfida in famiglia tra Juventus A e Juventus B, provando a parlare con i bianconeri per portarlo a Frosinone. Inizialmente, ha raccontato il ds dei ciociari, la Juventus aveva intenzione di mandare Soulé altrove, ma tutto è cambiato dopo l’incontro con Giuntoli che propose di inserire anche Barrenechea nell’affare.

Il Frosinone non si fece scappare l’occasione, riuscendo a portare in terra frusinate anche Kaio Jorge e permettendo a Di Francesco di poter avere tanto materiale di qualità con cui lavorare. Il retroscena di mercato, però, non può non far tremare i tifosi bianconeri in quanto conferma l’intenzione della Juventus di fare cassa cedendo il talento argentino.

Nonostante si stia mettendo in gran mostra, Soulé non sembra rientrare nei piani della Juventus ed a giugno potrebbe esserci l’addio. Sul talento argentino, come confermato dallo stesso Angelozzi, anche adesso ci sono gli occhi di tanti club ed i bianconeri sanno di poter mettere a segno un’importante plusvalenza per finanziare altri colpi di mercato per la prossima stagione.