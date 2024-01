Accordo totale con Guardiola: addio Juventus. Dall’Inghilterra giungono novità che potrebbero cambiare il mercato bianconero.

Mercato si, mercato no. E se si, su chi orientare le scelte per rafforzare veramente l’organico bianconero. Apparentemente sembrano più le domande che le risposte in casa Juventus in riferimento al mercato che si aprirà tra poche ore.

La squadra sta rispondendo in maniera positiva in questa prima parte di stagione. C’è chi ritiene che un nuovo ingresso all’interno dello spogliatoio potrebbe rompere il clima sereno instaurato da Massimiliano Allegri e sul quale il tecnico livornese, già dalla passata stagione, ha lavorato a lungo.

Anche questo aspetto deve essere valutato nel momento in cui si deciderà chi entrerà a far parte della rosa bianconera. Nel frattempo Cristiano Giuntoli sfoglia la margherita per capire, definitivamente, quali obiettivi bianconeri siano possibili già nella sessione di gennaio.

La scelta del profilo può essere ‘agevolata’ anche da scelte esterne compiute altrove, da altre società. Scelte che, di fatto, eliminano un’opzione possibile. Quanto sta accadendo in queste ore all’interno del Manchester City potrebbe avere immediate ripercussioni sul possibile mercato in entrata della Juventus a gennaio.

Accordo totale con Guardiola: addio Juventus

Manchester City, Pep Guardiola e Kalvin Phillips. Uno scenario tenuto a lungo sott’occhio da Giuntoli. Nel club campione d’Europa e del mondo, il centrocampista della nazionale inglese sembra ormai ricoprire un ruolo marginale.

Sull’attuale situazione del centrocampista del Manchester City ha scritto talksport.com. Accostato per settimane alla Juventus, sembra che adesso il futuro del 28enne nazionale inglese abbia contorni ben più definiti. E sono contorni che hanno colori bianconeri, ma non quelli della Juventus.

Sembra infatti che Pep Guardiola, e il Manchester City, abbiano dato l’ok al passaggio in prestito di Kalvin Phillips al Newcastle. Il club inglese, e anch’esso bianconero, vorrebbe ingaggiare il centrocampista al posto dell’ex milanista Sandro Tonali, fermo ai box per la squalifica seguita al caso delle scommesse illegali.

Dopo gli importanti investimenti estivi il club inglese, al momento, non può acquisire le prestazioni di Phillips a titolo definitivo. In un primo tempo sembrava che il tecnico spagnolo prediligesse una destinazione al di fuori della Premier League per il suo giocatore, per questo la Juventus era diventata l’opzione più credibile.

Ora invece, sembra che il nome di Kalvin Phillips debba essere cancellato definitivamente dalla lista dei papabili bianconeri. I numerosi dubbi di Allegri sul centrocampista inglese, di natura squisitamente tattica sembrano, però, non lasciare sul campo eccessivi rimpianti.