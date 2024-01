Addio Milan: l’uomo dello scudetto se ne va in Spagna

Non ci sono solo i possibili arrivi, tifosi rossoneri ormai pronti: a breve potrebbero salutare il loro beniamino.

Ancora un ultimo sforzo per Stefano Pioli contro il Sassuolo e poi finalmente ci si potrà tuffare nella finestra invernale di calciomercato. Il Milan è ormai in emergenza da tempo e con l’infermeria piena ogni match parte subito in salita.

Nonostante tutto però, proprio la formazione rossonera è riuscita ad arrivare in zona Champions League a gennaio e con la speranza di poter migliorare ulteriormente nel campo delle prestazioni.

L’intervento della società sul mercato sarà però inevitabile. Anche contro il Sassuolo infatti, Pioli ha dovuto rinunciare a mezza difesa e proprio in quel reparto uno o due acquisti, stando alle voci di mercato, sono imminenti. Poi si interverrà laddove Moncada dovesse trovare l’affare giusto e quindi niente esclude che possano arrivare nuovi piedi buoni o un attaccante che la metta dentro con regolarità.

Addio Milan: la Liga lo attende

A proposito del tema reti, l’unico che è riuscito a trovare il ritmo è lui, il solito Olivier Giroud, il bomber dello scudetto e su cui il Milan continua ad appoggiarsi. Il francese però ha anche un’età avanzata, a settembre ha compiuto 37 anni e certamente non potrà durare in eterno. Per questo si prevede anche che se i rossoneri non dovessero trovare il nome giusto a gennaio, interverranno comunque in estate per un nuovo attaccante.

Anche perché, così almeno suggerirebbero le ultime notizie, Giroud potrebbe partire in estate e salutare il pubblico rossonero dopo tre anni. Secondo le notizie raccolte da todofichajes.com infatti, la punta classe ’86 piacerebbe molto al ‘Cholo’ Simeone che avrebbe indicato lui come prossimo attaccante da prendere all’Atletico Madrid. I Colchoneros starebbero quindi pensando ad un super colpo a parametro zero.

Di fatto, risulta che gli iberici non vogliano provare ad intavolare sin da subito una trattativa con l’attaccante ex Arsenal e Chelsea, ma che in estate se l’opportunità fosse ancora disponibile, potrebbero offrirgli un nuovo contratto. Lo stesso che appunto, Giroud continua a non firmare con il Milan che sembrerebbe aver ormai preso la decisione definitiva a proposito del calciatore di Chambéry.

In caso di ripensamenti comunque abbastanza improbabili, ricordiamo che i rossoneri vivranno dal primo gennaio un pericolo di cui bisogna tener conto: secondo le regole, Giroud sarebbe libero di accordarsi con qualunque altra squadra quando mancheranno sei mesi alla scadenza del proprio attuale accordo. Simeone aspetta con ansia.