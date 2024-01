Blitz improvviso: 25 milioni per toglierlo alla Juve

Juventus in piena corsa per lo scudetto e con una sessione invernale di calciomercato in vista, può rischiare di perdere un big.

La corsa verso lo scudetto continua senza sosta. Dopo 18 giornate, la Juventus è sempre più vicina all’Inter di Simone Inzaghi e la distanza di soli due punti tra primo e secondo posto, fa solo pensare che si prospetta una seconda parte di stagione interessante. Tra le due, fisicamente sembra esser meglio la squadra bianconera.

A breve ci sarà però una sessione invernale di calciomercato a cui pensare perché c’è prima di tutto l’obiettivo di rinforzare il centrocampo. L’assenza di calciatori come Fagioli e Pogba a lungo andare si farà sentire e viste le ottime promesse della stagione, non si possono correre rischi e commettere errori. Allo stesso tempo, si devono evitare eventuali colpi di scena come possibili proposte indecenti per i propri big da parte delle squadre estere.

Ebbene sì, perché durante la sessione di calciomercato, così come si cerca di rinforzarsi c’è anche il rischio di perdere i migliori calciatori che si ha in rosa. Nel caso della Juventus, il rischio in questione è legato al momento al nome di Federico Gatti.

Juventus e il rischio di perdere un big

A quanto pare, le ottime prestazioni di Gatti starebbero spingendo i club di Premier League a sondare il terreno proprio in funzione del mercato di gennaio. Sebbene l’ex difensore del Frosinone sia fresco di rinnovo contrattuale, è presumibile che le offerte dai vari club inglesi potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Ma quanto vale oggi Gatti? A quanto risulta, si valutano offerte tra i 20 e i 25 milioni di euro che, almeno per il momento, non farebbero minimamente vacillare la Juventus che crede fermamente nel difensore classe ’98.

Resta quindi da capire se, gli eventuali sondaggi di club come Everton e Nottingham Forest possono riguardare solo la sessione invernale di calciomercato o rinviare qualsiasi discorso anche a luglio prossimo. Fermo restando che, con un contratto fino a giugno 2028, le possibilità che Gatti lasci Torino anche a fine stagione sono alquanto remote.

Dunque, per avere la conferma di tutto ciò non resta altro che attendere l’inizio della sessione invernale del calciomercato e vedere se realmente Giuntoli e la Juventus stessa respingeranno al mittente qualsiasi offerta arriverà per il difensore italiano. Se così sarà, sarà confermata ulteriormente la volontà di portare avanti il progetto iniziato un anno fa con Allegri.