Serie A: Bonucci lo fa fuori e prende il suo posto, torna in Italia

Il calciomercato di gennaio riportato Leonardo Bonucci in Italia. Dopo una trattativa con la Roma alla fine ha deciso di firmare con un altro club.

La società giallorossa ha deciso di fermare la trattativa quando sono iniziati a venir fuori i primi problemi economici riguardo delle richieste elevaste per il centrale ex Juventus. Inoltre, la tifoseria si è schierata totalmente contraria al possibile ingaggio di questo giocatore e per questo motivo che il club con l’ok dell’allenatore ha deciso di star a sentire la propria gente che riempie ormai lo stadio da anni continuamente ed evitare l’acquisto del calciatore che si sarebbe inserito in rosa.

Alla fine sono subito ripartite delle nuove trattative che riguardano le scelte che andrebbe a fare il calciatore in queste prossime ore. Perché la sua volontà è quella di rimettere piede in Italia e per farlo ora che spunta un’occasione veramente importante che potrebbe andar a completare la rosa con il giocatore esperto italiano che può firmare il suo ultimo contratto.

Calciomercato: Bonucci torna in Serie A

Sembrava fatta con la Roma ma alla fine il passaggio di Leonardo Bonucci è saltato, ma non il suo ritorno in Serie A. Il centrale italiano sta decidendo cosa fare in vista dei prossimi mesi che potrebbero essere anche gli ultimi della sua carriera. Al momento si parla tanto della possibilità concreta che il Tottenham decida di investire in Italia e farlo sul giovane ex Juventus Dragusin che può lasciare il Genoa e anche una casella da dover andare a riempire il prima possibile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera può essere decisivo proprio il centrale ex Juve in quest’affare.

Se Dragusin dovesse passare al Tottenham allora per Bonucci ci sarebbe il via libera per firmare col Genoa. Pazza idea del Grifone che valuta seriamente il suo ingaggio. Intanto, si parla tanto e anche lo stesso Bonucci è stato intervistato e ha consigliato l’acquisto al Tottenham di Dragusin, andandosi così a creare spazio per lui.

Bonucci valuta in maniera concreta la possibilità di firmare con il Genoa e poi ritirarsi dal calcio giocato. Perché il centrale 36enne vuole provare ad arrivare ad una convocazione ai prossimi Europei 2024 che l’Italia andrà a giocare in Germania con il ct Luciano Spalletti alla guida della Nazionale che non ha mai chiuso le porte in faccia al calciatore. Possibile ultima occasione per lui di vestire la maglia Azzurra, per poi valutare seriamente un ritiro quest’estate o il prossimo anno in base con chi raggiungerà un accordo nei prossimi giorni per i restanti mesi di stagione.