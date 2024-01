Calciomercato: dal Lecce ad una big, scambio di favori in Serie A

Il Lecce va a caccia di un nuovo innesto e occhio a quelli che saranno “scambi di favori” secondo le ultime di calciomercato.

Perché il club pugliese ha tutte le intenzioni di restare in Serie A, in un’annata che la sta vedendo protagonista, non vicina alle basse zone di classifica in Italia e con altri club che stanno navigando nei bassifondi del campionato.

Pertanto, chi sta ben figurando all’interno della rosa del club allenato da Roberto D’Aversa, può dire addio. Ma può salutare, andando a giocare in una big della Serie A, soltanto a fine stagione. Attraverso quello che può essere uno scambio, con l’ipotesi di andare a giocare poi in una squadra dal piazzamento europeo per lui.

Calciomercato Serie A: affare a gennaio e scambio di favori

Secondo quanto riportato da i colleghi de Il Corriere dello Sport, il Lecce sarebbe a caccia di un nuovo innesto per la sua difesa.

E attraverso uno scambio di favori che andrebbe in scena da qui in avanti per il futuro del club salentino, il futuro del giocatore del Lecce sarebbe altrove e in un club di Champions League.

Perché dall’attuale club campione d’Italia, il Napoli, potrebbe arrivare il nuovo rinforzo in difesa. Un nuovo acquisto per il Lecce che spingerà poi Pongragic al Napoli, col club azzurro che potrebbe completare l’operazione e lasciarlo in prestito per i prossimi sei mesi, separandosi da uno dei propri attuali difensori centrali, operando ovviamente ancora sul mercato considerando l’emergenza che ha in rosa.

Pongracic al Napoli, al Lecce arriverebbe un campione d’Italia

Un campione d’Italia in difesa per il Lecce, secondo quelle che sono le ultime notizie di mercato per le operazioni dal Lecce al Napoli e viceversa. Il club pugliese vorrebbe completare la difesa di D’Aversa con un rinforzo importante e d’esperienza, che potrebbe vedere il nome di Juan Jesus – che arriverebbe a titolo definitivo – in cambio di una cessione futura al Napoli, legata a Pongracic. Allo stesso tempo, se non Juan Jesus, potrebbe arrivare in prestito Ostigard, anche lui in uscita – ma in prestito – dal club partenopeo.

Ultime Napoli: dal Lecce Pongracic, ma solo in futuro; affrontò già gli azzurri

Affrontò già gli azzurri, con la maglia del Salisburgo, diversi anni fa. Pongracic è il colpo per il futuro del Napoli, nella stagione che sarà del 2024/2025. Il Napoli, nel frattempo, punta ad almeno altri due difensori. Dopo aver concluso l’affare Mazzocchi con separazione di Zanoli, punterà su uno o due difensori centrali, per risolvere il problema legato alle uscite di Juan Jesus o di Ostigard, oltre a trovare un titolare indiscusso della difesa, come vero sostituto di Kim. Il nome del nuovo titolare è Scalvini, nel 2025 Pongracic arriverebbe per fare da riserva assieme a Natan o Rrahmani.