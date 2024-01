Serie A: colpo a sorpresa, Terracciano firma con una big

Filippo Terracciano a sorpresa potrebbe lasciare il Verona ed iniziare una nuova esperienza con una big di Serie A. Ecco tutti i dettagli.

Per Terracciano il futuro è sicuramente lontano dal Verona. Gli scaligeri non vorrebbero privarsi del proprio giocatore, ma sono diversi i club pronti a puntare su di lui e non possiamo escludere una partenza immediata.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, una big ha intenzione di puntare su Terracciano già in questa sessione di calciomercato. Il Verona proverà a resistere, ma l’offerta importante potrebbe portare la squadra scaligera a cedere e dare il via libera a questa operazione.

Calciomercato: Terracciano in una big, i dettagli

Per Terracciano il futuro è ormai segnato. L’esterno ha voglia di iniziare una esperienza completamente differente e il sogno è quello di passare in una squadra in grado di competere per la vittoria. Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per trovare una soluzione. Per il momento il discorso è stato alle prossime settimane considerando che il Verona non vorrebbe cederlo, ma presto sarà presa una decisione importante.

Secondo quanto le ultime informazioni, il Milan durante il calciomercato invernale potrebbero decidere di puntare tutto su Terracciano per rafforzare il reparto difensivo. I ragionamenti sono in corso, ma i rossoneri potrebbero essere costretti ad accelerare per anticipare altre squadre. Vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca a questa operazione oppure alla fine i costi porterà Furlani su altri obiettivi.

La discussione con il Verona potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Il Milanha intenzione di puntare sui giovani e per questo motivo già nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle novità molto importanti considerando la necessità di rinforzi in quel ruolo.

Mercato: il Milan vuole Terracciano

Il Milan vuole Terracciano per questo calciomercato invernale. Si tratta di una chance da seguire con attenzione soprattutto nei prossimi mesi. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso club, chiamato comunque a rispettare alcuni costi. Nel giro di poco tempo, comunque, sono attese delle novità in questo senso.