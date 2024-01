Dalla Roma… all’Inter: rescissione e nuova sfida

Il giocatore rescinde e trova un club pronto ad aspettarlo: con la Roma non è scoccata la scintilla e dal nuovo anno potrà disputare anche la Champions League.

Non c’è stato sufficiente tempo a disposizione, a causa degli infortuni, per capire se potesse entrare negli schemi della Roma di José Mourinho, sebbene il tecnico lusitano ne abbia spinto e sospinto l’approdo nella capitale. Eppure il club giallorosso già a gennaio potrebbe maturare la decisione di concludere il rapporto professionale col giocatore e cederlo già.

Ne parla ‘El Gol Digital’, secondo cui l’Atletico Madrid potrebbe essere a breve la destinazione di Renato Sanches. Il centrocampista 26enne è in prestito alla Roma dal PSG, ma pare che l’accordo si risolverà anzitempo a causa dello scarso contributo del giocatore alla causa romanista e l’urgenza di trovare una sistemazione ulteriore. Alla situazione ha prestato attenzione il club dei Colchoneros, alla ricerca di un profilo utile nel breve tempo in quel ruolo.

Si tratta di un giocatore che, quando in condizione, combina bene la sua qualità tecnica con la forza fisica ed è un aspetto che avrebbe particolarmente colpito il tecnico Diego Simeone, il quale sarebbe d’accordo all’affare. Anzi pare che sia stata una sua specifica richiesta alla dirigenza e troverebbe riscontro anche nella volontà del PSG. I parigini, infatti, non hanno alcun problema a cancellare il prestito con la Roma, se un’altra soluzione è già pronta.

Roma, saluta Renato Sanches: a gennaio andrà in Spagna

Sarebbe già a lavoro l’agente di Renato Sanches, Jorge Mendes, che si è proposto per realizzare la transizione all’Atletico Madrid nei prossimi giorni e avrebbe intavolato i primi discorsi con la dirigenza della società spagnola, prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions.

Quest’ultima non si farà convincere dai numeri negativi, bensì dalle qualità del centrocampista. Con la Roma ha giocato appena 5 partite, segnando un gol. Un apporto molto ridotto, ma dovuto agli infortuni e anche alle scelte diverse che col tempo ha maturato Mourinho.

Bisognerà attendere i prossimi giorni e capire anche le alternative che a sua volta la Roma troverà sul mercato per porre rimedio a una mancanza in procinto di divenire concretamente tale. Renato Sanches si è rivelato molto appetibile perché gratis per l’Atleti, perciò potrebbe trattarsi in assoluto di uno dei primi movimenti che saranno realizzati in Europa nella sessione invernale di calciomercato.