Milan: Pioli l’ha fatto di nuovo, il club si arrende

Momento delicato per il futuro del Milan e di Pioli che si gioca una fetta importante della sua carriera proprio in queste prossime partite sulla panchina dei rossoneri.

Tutto fermo al momento per ciò che può accadere in vista delle prossime ore, perché il calendario del Milan è fitto di impegni e metterà di fronte delle partite davvero difficili che possono essere anche decisive per l’attuale allenatore che non riesce più ad avere in pugno il progetto come gli scorsi anni, dove due stagioni fa è riuscito anche a trionfare con la vittoria del campionato di Serie A. Poi è stato un continuo fallire per quanto riguarda i risultati.

Perché il Milan si ritrova con una situazione veramente difficile ora da dover gestire con la società che deve capire se dare ancora fiducia all’allenatore o mandarlo via per fare una scelta diversa. Sono diversi gli uomini finiti nel mirino del club rossonero che, intanto, sembra già aver individuato il prossimo allenatore per il futuro.

Milan: esonero Pioli dopo il Cagliari

Gara che può diventare da spartiacque per la carriera di Stefano Pioli che può essere licenziato dal Milan dopo la prossima partita contro il Cagliari in Coppa Italia. L’allenatore è fortemente messo in discussione per ciò che ha ottenuto in questi ultimi mesi.

Già lo scorso anno ci sono state tante polemiche per il brutto campionato dove da Campioni d’Italia il club rossonero è arrivato al 5 posto e solo una penalizzazione alla Juve ha permesso di rientrare tra le prime 4 e ottenere un posto in Champions League. Ma ci sono state anche tante batoste che non ha digerito il club come i 4 pesanti ko nei Derby tra Champions, Supercoppa e campionato. Mentre in Coppa Italia è arrivato una sconfitta deludente contro il Torino agli Ottavi.

Adesso il Milan rischia di commettere gli stessi errori dello scorso anno e per questo Pioli rischia l’esonero. Dovrà dimostrare di essere un top allenatore da grande società o si inizieranno a fare delle serie valutazioni nei suoi confronti.

La società è pronta a decidere nei confronti del tecnico in base a quelli che saranno i prossimi risultati. Si inizia con Milan Cagliari di Coppa Italia che diventa già chiave per Pioli che è in scadenza 2025 ma rischia di dover preparare in anticipo le valigie e cambiare aria.