Juventus, bye bye a gennaio: accordo in Serie A

Juventus, bye bye a gennaio. La strategia della società bianconera in vista del mercato di gennaio è semplice: uno dentro, uno fuori.

Il girone d’andata che sta per terminare e il primo impegno ufficiale in Coppa Italia con la Salernitana il 4 gennaio. La Juventus di Massimiliano Allegri non vuole lasciarsi dietro nulla e proseguire il suo cammino.

A gennaio partirà la sessione di mercato invernale con la Juventus che sa dove orientare le sue attenzioni poiché sa bene dove sono i suoi maggiori problemi in questo momento. Un centrocampista è ciò che vorrebbe il tecnico livornese per limitare l’emergenza di uomini nel reparto centrale.

Dalle parti della Continassa, però, conoscono ancora meglio i problemi di natura economica che hanno di fatto impedito la campagna acquisti durante la scorsa estate e pertanto procedono con la massima cautela e prudenza possibili.

Qualora la rosa della Juve si arricchisse di un nuovo arrivo a gennaio, ecco che un altro sarebbe obbligato a lasciargli il posto e quindi a salutare il resto della compagnia. E ciò non soltanto per meri motivi economici, ma per permettere a chi ha ridotte possibilità di giocare di poterlo fare altrove con maggiore continuità.

Gennaio potrebbe portare all’addio di Samuel Iling Junior. L’esterno mancino inglese, classe 2003, sembra in procinto di ritornare a giocare in patria. Diversi club della Premier League sono su di lui e sembrano in grado di accontentare le richieste economiche della Juventus.

Nel caso di arrivo di un nuovo centrocampista un altro elemento della rosa attuale di Allegri potrebbe salutare, temporaneamente, la squadra bianconera: Hans Nicolussi Caviglia. I ridotti impegni ufficiali della Juventus, durante la stagione in corso, non permettono infatti una rotazione soddisfacente per tutti.

Il centrocampista di Aosta, già utilizzato raramente da Allegri, si ritroverebbe a vedersi ancora più ridotto il suo spazio in campo. Ecco quindi che il prestito diventa un’opzione valida e credibile. Per lui si prospetta il ritorno alla Salernitana, club ed ambiente già conosciuti e apprezzati.

Era infatti il 5 gennaio 2023 quando Hans Nicolussi Caviglia è approdato alla Salernitana in prestito salvo poi tornare alla Juventus al termine della passata stagione. Una soluzione che potrebbe accontentare entrambe le parti. Il giocatore ritroverebbe infatti un ambiente già ‘familiare’ per poter riprendere a giocare con continuità.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe veder crescere ulteriormente un prodotto del suo vivaio, in attesa poi di decidere a giugno, insieme al giocatore, quale strada intraprendere per l’immediato futuro.