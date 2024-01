Milan, cambia il futuro di Jovic: l’annuncio di Pioli

Arrivano le parole dell’allenatore del Milan Pioli dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi ai quarti.

Protagonista nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, nel post partita l’allenatore del Milan Pioli ha detto la sua riguardo Luka Jovic.

Buona gara dei rossoneri che hanno ottenuto il pass per i quarti di Coppa Italia. La competizione resta un obiettivo dei rossoneri, che non vincono il trofeo dal 2003.

Milan: le parole di Pioli dopo il Cagliari

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Mediaset, ecco il pensiero dell’allenatore del Milan Pioli sulla gara di questa sera.

“Dopo il gol ci siamo sbloccati e fatto una buona prestazione. Sono contento dei giovani a disposizione, hanno un bellissimo atteggiamento. La scuola Milan e il settore giovanile ha lavorato bene in questi anni. Stanno dimostrando di poterci stare nella rosa, non saranno considerati delle opzioni da sfruttare solo in caso di emergenza ma delle vere alternative. Dobbiamo continuare così, è una vittoria importante che volevamo e che abbiamo ottenuto con la giusta mentalità”

“Calendario impegnativo: campionato ed Europa League sono i nostri obiettivi, visto che ci danno la possibilità di poter disputare la Champions la prossima stagione. Però non dimentichiamo la Coppa Italia”.

“Ero sicuro di mettere in campo la formazione migliore con i ragazzi che possono giocare a questi livelli. La priorità era preservare alcuni giocatori, come Loftus, Pulisic, Kjaer e Leao. Ho preferito non rischiare e dare una chance a questi giovani che hanno meritato questa occasione”.

Per Luka Jovic 5 reti nelle ultime 7 presenze con il Milan. Ecco il pensiero di Pioli.

“Luka ha delle grandissime qualità, deve crederci ancora di più e lavorare meglio. Ha tutto per essere un grande giocatore. Adesso sta bene fisicamente, ha qualità dentro l’aria e giocare di sponda. Ha grandissime motivazioni ed ambizioni, ha le qualità per fare bene”.