Roma, colpo in difesa: Tiago Pinto pesca in serie A

La Roma ha bisogno di rinforzare il proprio reparto arretrato e Pinto sembra aver individuato il giocatore all’interno della Serie A

La Roma sta provando a regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi: in campionato l’obiettivo è il quarto posto così da tornare in Champions League, ma restano in piedi ancora anche la Coppa Italia e l’Europa League.

Traguardi non semplici da raggiungere specialmente per le difficoltà nel reparto difensivo che sta attraversando il club capitolino: Smalling è fuori dalla terza giornata di campionato, N’Dicka è prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa e Kumbulla sta tornando da un grave infortunio. In una situazione del genere, la Roma ha sicuramente bisogno di intervenire sul mercato per quanto riguarda il reparto arretrato.

Negli ultimi giorni si era parlato di Bonucci e della possibilità di vedere l’ex Juve nella capitale. La trattativa sembrava poter andare in porto salvo poi il ripensamento del club giallorosso che, forse, ha tenuto conto anche dei malumori della piazza su un possibile arrivo del classe 1987.

Pinto alla ricerca di un difensore: piace Daniliuc

La società giallorossa sta guardando anche al mercato italiano e tra i possibili obiettivi troviamo Daniliuc della Salernitana. Il classe 2001, in questa stagione, ha disputato dieci partite a causa dell’infortunio che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato.

La Roma però ha bisogno di un centrale difensivo così da rinforzare il reparto difensivo di una squadra chiamata, nelle prossime settimane, a scendere in campo ogni tre giorni. Sono diversi i profili che sta monitorando la società giallorossa e l’obiettivo è quello di portare, alla corte di Mourinho, un giocatore come Llorente in grado di alzare la qualità del reparto arretrato.

Daniliuc è un difensore centrale forte fisicamente e che può ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di terzino destro. La Roma sta lavorando al prestito con diritto di riscatto ma non è da escludere l’inserimento dell’obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La Salernitana è all’ultimo posto della classifica, anche se la recente vittoria a Verona ha ridato slancio alle speranze dei granata campani. Ma Daniliuc non è titolare al momento e una situazione del genere, unita alla possibilità di giocare in una squadra con ambizioni decisamente diverse, potrebbe aiutare i giallorossi. Il mercato invernale sta per iniziare e la Roma è al lavoro per portare alla corte di Mourinho un difensore che possa aiutare il club nel corso della seconda parte di stagione.