Serie A, esonero del direttore sportivo: firma Kolarov

La Serie A vive un momento di grandi cambiamenti: deciso l’esonero del direttore sportivo, ora firma Aleksandar Kolarov.

L’ex difensore di Lazio, Roma e Inter ha scelto di diventare dirigente qualche anno fa e ha già avuto un’esperienza italiana, con il Pisa, seppur di pochissimi giorni. Ora pare pronto a fare il salto di qualità e di responsabilità, andando a ricoprire un ruolo delicatissimo in Serie A. La sua carriera può prendere una svolta improvvisa e portare grandi novità sia per se stesso che per il nostro calcio.

In Serie A è inziato il tempo delle rivoluzioni, tra panchine che traballano e dirigenze che non sono felici del lavoro dei propri tesserati sotto tutti i punti di vista.

Serie A, esonero per il direttore sportivo: idea Kolarov

La Serie A è un campionato ricco di sorprese e di aspettative disattese che porteranno a grandi cambiamenti nel giro di poche settimane. I primi sei mesi del 2024 potrebbero essere fatti di continui esoneri e di cambi di gestione dei gruppi squadra che non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione. Le difficoltà ci sono e anche in larga scala ma ora c’è da mettere un freno ai problemi e trovare le soluzioni.

Il campionato italiano è ancora uno dei più difficili in cui seguire un progetto con tutti i suoi step dall’inizio alla fine. Ci sono numerose difficoltà che vanno risolte in breve tempo per non arrivre alla crisi profonda.

La decisione dell’esonero del direttore sportivo è arrivata già da un po’ di tempo e ora c’è il nome di Aleksandar Kolarov ad accarezzare l’idea del presidente.

Salernitana, dopo Sabatini il colpo in dirigenza è Kolarov

La Salernitana vuole avviare una vera e propria rivoluzione per iniziare a costruire un futuro fatto di sorrisi. Le difficoltà del club granata sono molteplici e non sembrano facili da risolvere e per questo motivo c’è stato già l’esonero di Morgan De Sanctis, considerato il colpevole principale dell’annata disastrosa dei granata.

Pochi giorni fa è arrivato l’accordo improvviso con Walter Sabatini come nuovo direttore generale che ha chiesto la possibilità di essere affiancato da un nuovo direttore sportivo. E il nome che più di tutti stuzzica la dirigenza granata è quello di Aleksandar Kolarov.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Walter Sabatini ha grande stima di Aleksandar Kolarov e vorrebbe far sì che si possa creare un ambiente sano e innovativo con il nuovo ds.

Kolarov ds della Salernitana: i nomi nel mirino

La Salernitana ha bisogno di nuovi dirigenti ma soprattutto di nuovi calciatori. I primi colpi del mercato di Kolarov con i granata saranno importanti per capire quali sono realmente le sue capacità e cosa può dare al club di Iervolino.

Il primo nome per l’attacco della Salernitana è quello di Gregoire Defrel, in uscita dal Sassuolo e con grandi potenzialità per permettere al club granata di fare il salto di qualità.