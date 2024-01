Serie A: primo esonero del 2024, scelta presa

Ci sono voci di calciomercato che in Serie A riguardano la scelta dei club di cambiare allenatori. Perché ora uno può pagare con l’esonero immediato.

E’ un momento delicato per alcune squadra italiane che pensavano di ritrovarsi con tutta un’altra classifica dopo il girone d’andata che è ormai giunto al termine. Le prossime ore saranno decisive proprio per alcune squadre che possono ritrovarsi in una situazione di decisione da dentro o fuori visto che già attualmente è in bilico il futuro del tecnico.

Arriveranno presto delle decisioni ufficiali, visto che sembra che già siano state fatte delle scelte in vista del prossimo anno con il 2024 pronto a cambiare totalmente. Da un momento all’altro cambierà qualcosa in Italia, perché in Serie A sono intenzionati a prendere delle decisioni forti che possano dare una scossa a questo momento negativo.

Esonero in Serie A: è il primo del 2024

C’è una squadra che non sta ottenendo i risultati sperati dalla società e presto potrebbe arrivare la valutazione finale riguardo il possibile esonero. Perché uno degli allenatori in Italia è a rischio visti i risultati recenti che fanno stare la squadra ad un passo dalla zona retrocessione. Momento difficile e chiave per il club che ora dovrà avere delle risposte dall’allenatore o sarà il primo esonero del 2024 in Serie A con diversi nomi tra le alternative che possono già essere pronte. Presto si arriverà ad una conclusione importante per il tecnico.

Adesso il Sassuolo sta iniziano seriamente a valutare la posizione di Alessio Dionisi che può pagare con un esonero prima della fine della stagione. Ma già questi primi giorni di gennaio 2024 potrebbero costare caro al giovane tecnico che verrebbe messo alla porta in caso di continui problemi legati ai risultati. Saranno decisive queste prossime partite che sono difficili sulla carta e che possono seriamente mettere l’allenatore in una posizione difficile.

Infatti, il calendario del Sassuolo di Dionisi per il mese di gennaio è davvero complicato, visto che affronterà subito l’Atalanta in Coppa Italia, per poi giocarsi punti importanti in campionato contro Fiorentina, Juventus e Monza che possono anche far scendere la squadra di posizioni fino ad arrivare in quella di retrocessione che in questo momento è davvero vicina. Saranno decisive queste partite per capire che tipo di futuro aspetterà al tecnico e al club neroverde