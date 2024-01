Settantadue milioni d’ingaggio: l’offerta choc che inguaia l’Inter

Arriva una maxi offerta in casa Inter con i nerazzurri che ora tremano e rischiano di perdere uno dei perni della squadra.

Il pareggio in casa del Genoa ha leggermente rallentato la marcia dell’Inter di Simone Inzaghi che mantiene comunque la testa della classifica in una prima parte di stagione da incorniciare.

Fatta eccezione per l’eliminazione in Coppa Italia, la squadra nerazzurra sta viaggiando ad altissimi ritmi in questa prima parte di stagione chiudendo il discorso scudetto solo ad una cosa tra loro e la Juventus e conquistando facilmente l’accesso agli ottavi di Champions League. Durante il mercato invernale non ci dovrebbero essere grandi movimenti in casa nerazzurra considerato anche il fatto che nelle scorse ore è arrivato un rifiuto ad una proposta da capogiro.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’Al Hilal avrebbe fatto pervenire ad Hakan Calhanoglu un’offerta quadriennale da 18 milioni di euro a stagione per un totale di 72 milioni di euro. Un’offerta da capogiro per un calciatore che tra poco più di un mese compirà 30 anni.

Calciomercato Inter, proposta folle: 72 milioni di ingaggio per un nerazzurro

Il turco ha però rispedito immediatamente l’offerta al mittente, desideroso di proseguire ancora a lungo nell’Inter dove è diventato uno dei migliori centrocampisti in circolazione passando al ruolo di regista davanti la difesa. Dopo il suo arrivo dal Milan, Calhanoglu ha avuto una vera e propria trasformazione, passando dall’essere un trequartista ad un playmaker che fa girare tutta la squadra con compiti anche difensivi.

Prestazioni di altissimo livello quelle fornite dal calciatore turco agli ordini di Simone Inzaghi che si gode il proprio gioiello. Un momento straordinario per Calhanoglu che ha attirato l’attenzione delle big europee ed arabe. Il centrocampista ha però detto immediatamente di no alla proposta saudita, volendo proseguire con l’Inter con la quale ha di recente rinnovato il contratto legandosi fino al giugno del 2027.

Il valore del cartellino del giocatore è stimato intorno ai 40 milioni di euro anche se l’Inter non appare intenzionata a cederlo durante la prossima estate, conscia che gran parte del gioco della squadra di Inzaghi passa per i suoi piedi. Non è da escludere invece che i nerazzurri possano muoversi proprio in quella zona di campo considerato il fatto che il vice Calhanoglu, Asllani, non convince a pieno, non riuscendo a dare le stesse garanzie del turco quando chiamato in causa.