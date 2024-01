Social contro Dybala: bufera in atto

Dopo Juventus-Roma, Dybala protagonista sui social e non solo in campo: cosa sta succedendo sul web, l’argentino ‘tradito’ da una immagine

Ci ha provato, certo che sì, Paulo Dybala, a mettere i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra. Per la seconda volta, l’argentino si presentava allo Stadium da ex. Lo scorso anno, in Juventus-Roma, aveva lasciato il segno con un assist in girata acrobatica per il pareggio di Abraham. Quest’anno, non è riuscito a comparire sul tabellino, ma è stato comunque il migliore dei suoi.

E’ un’altra Roma, con Dybala in campo, e si vede. La ‘Joya’ ha seminato il panico nella difesa della Juventus con diverse giocate importanti, alcune palle geniali non sfruttate dai compagni e un gran colpo di esterno sinistro, quasi da biliardo, che ha fatto gridare al gol il tifo giallorosso, uscendo però di pochissimo. Gli fosse riuscito, probabilmente, Dybala avrebbe raccolto applausi convinti anche dai suoi ex tifosi.

E’ stato un addio, quello alla Juventus a parametro zero nell’estate 2022, che ha generato di sicuro molte discussioni, ma l’ambiente ricorderà sempre con piacere e mai con astio i momenti di Dybala in maglia bianconera. Una esperienza, durata sette anni, importante anche per l’argentino, che altrettanto certamente se la porterà dentro. Magari con un pizzico di rimpianto, come testimoniato da un particolare episodio andato in scena l’altra sera allo Stadium.

Juventus-Roma, Dybala e quello sguardo al passato incriminato: il web si scatena

Alle telecamere, ormai da tempo, non sfugge quasi niente, ancor di più quando alle immagini in campo contribuiscono quelle pubblicate sul web dagli appassionati dagli spalti. E così, a un certo punto si è visto Dybala guardare con attenzione a cosa stavano facendo gli ex compagni.

Dybala ha osservato per qualche secondo il cerchio composto da tutti i giocatori della Juventus, prima di iniziare la sfida. Un dettaglio che non è sfuggito a molti e che ovviamente è stato oggetto dei commenti sui social, con più di qualcuno che ha immaginato in lui un certo rimpianto per ciò che aveva a Torino, condiviso da larga parte della tifoseria: “Lui avrà sempre un pezzo di Juve dentro di sé, e viceversa”, “Una scena che fa male”, “Fa tenerezza a vederlo distogliere lo sguardo”, “In qualche modo, sarà juventino per sempre”, “L’hai tirata troppo, potevi restare, bastava accontentarsi”.